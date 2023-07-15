مركز جمعة الماجد يتسلَّم دفعة من «كتاب الخير»

المصدر: (دبي – البيان)

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تسلَّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، الدفعة الخامسة من الكتب التي قامت بلدية دبي ممثلة بإدارة عمليات النفايات بجمعها ضمن مبادرة «كتاب الخير»، التي تحمل شعار «استثمر كتابك المهمل في نشر ثقافة القراءة». يأتي هذا التعاون بين بلدية دبي ومركز جمعة الماجد في إطار التشجيع على ثقافة القراءة، والاستفادة من الكتاب حتى بعد الانتهاء من قراءته، وذلك من خلال إتاحته لقارئ آخر. وقد شكر الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، وفد بلدية دبي ممثلاً بمدير قسم الخدمات اللوجستية سعدين إسماعيل الفلاسي.

وهاني شاكر النصيرات، ضابط خدمات في البلدية، على تعاونهم في تحقيق هذه الفائدة للمجتمع، وقام بتكريم الإدارة بدرع تذكارية وشهادة شكر، تسلم التكريم نيابةً عن الإدارة سعدين إسماعيل الفلاسي، مدير قسم الخدمات اللوجستية.

ومبادرة «كتاب الخير» هي مبادرة مجتمعية لبلدية دبي تهدف إلى الاستفادة القصوى من الكتب المهملة للأعمال الخيرية داخل وخارج الدولة بالتنسيق مع المركز، وقد جرى تخصيص عدة صناديق لجمع الكتب المستعملة من الجمهور، وذلك في عدد من المواقع مثل مراكز بلدية دبي في الطوار والكفاف والمنارة، وفي عدد من المرافق العامة التابعة لبلدية دبي، إضافة إلى مشاركة عدد من المؤسسات التعليمية والأهلية الخيرية.