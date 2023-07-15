ميازاكي يقدّم فيلمه الأخير دون ترويج

المصدر: طوكيو - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

دون إعلانات أو ترويج على الإطلاق، بدأ عرض الفيلم الجديد لهاياو ميازاكي؛ رائد أفلام الأنيمي اليابانية، أمس.

وقال مشاهدون حضروا العرض الأول إن قلة المعلومات عن الفيلم، الذي ربما يكون الأخير للحائز جائزة الأوسكار، جعلت التجربة أكثر إثارة.

ويبلغ ميازاكي من العمر 82 عاماً ويشتهر بقائمة طويلة من أفلام الأنيمي ومن بينها (سبيرتد أواي) الحائز الأوسكار. وكان قد دعا إلى مؤتمر صحافي قبل عشر سنوات قال فيه إنه متعب جداً ولا يستطيع إنتاج فيلم طويل آخر وإنه سيتقاعد.

ولكنه سرعان ما تراجع عن ذلك، وبعد بعض المشروعات القصيرة بدأ العمل على فيلم (كيف تعيش؟) الذي يروي قصة صبي يبلغ من العمر 15 عاماً يتأقلم مع وفاة والده.

وقال الطالب ميتشيرو مياساتو (18 عاماً) الذي حضر العرض الأول في دار سينما بوسط طوكيو «كنت متحمساً حقاً لمشاهدة فيلم ميازاكي.. ولأنني لم أكن أعرف أي شيء عنه من قبل، أصبحت متحمساً أكثر، وأعتقد أن ذلك رائع حقاً».

ومثل أفلام ميازاكي الأخرى، التي أنتجتها شركة (ستوديو جيبلي) التي شارك في تأسيسها، تحدد موعد عرض الفيلم مع بدء العطلة الصيفية للمدارس في اليابان. ويتميز بأنه عمل فني مرسوم باليد ويتمتع بألوان زاهية يشتهر بها ميازاكي منذ فترة طويلة.

ولكن الافتتاح افتقر إلى الضجة المعتادة والإعلانات والمقاطع الترويجية المصاحبة لعرض الأفلام الجديدة. ولم يكن هناك أي معلومات عنه سوى ملصق رسمه ميازاكي. وحتى هذا أُرسل إلى عدد محدود من دور السينما.

ورغم أن ميازاكي أعلن تقاعده وتراجع عن قراره عدة مرات في الماضي، يعتقد كثيرون أن هذه المرة قد تكون حقيقية بسبب سنه.