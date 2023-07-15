«أطباق دبي» سلسلة تلفزيونية تستكشف التنوع الثقافي

المصدر: دبي – نهى حوّا

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قد يكون مشهد الطهي في دبي بين الأكثر إثارة في العالم؛ لغناه بتأثيرات ثقافية متنوعة، هذا ما يخبرنا به الشيف الحائز نجمات ميشلان، جيسون أثيرتون، في برنامجه «أطباق دبي» على شبكة تلفزيون «أي تي في 1» البريطانية، وهو يصحبنا بجولة في مطاعم المدينة ومشهد الطهي المزدهر بالإمارة.

الجولة تأخذنا عبر المدينة لاستكشاف كل شيء، من سوق التوابل إلى مزارع الصحراء، وتدخلنا في تجارب تذوق لأطباق جديدة وإعداد لبعض الأطباق الخاصة، بهدف التعمق في تراث تذوق الطعام الغني والمتنوع.

يذكر موقع «واتس اون واتش»، أن مدينة دبي التي تضم نحو 13000 مطعم، هي واحد من أسرع مراكز الطعام نمواً في العالم، وأن أثيرتون نفسه بدأ حياته المهنية في الإمارة.

لذا، فإن حلقات برنامجه ستغطي موضوعات التوابل ووجبات الإفطار والغداء والخضراوات والأسماك والفواكه وأطعمة الشوارع والشاي والقهوة والمخابز وابتكارات دبي والأعشاب، وتتيح له استكشاف سبب شغفه بدبي وأهلها ومأكولاتها، كما التعرف على بعض الأطباق الشهية في المدينة.

ينقل الموقع عن أثيرتون قوله: «لطالما أحببت مشهد الطعام في دبي منذ تجربتي الأولى في المدينة في عام 1999، لذلك من المثير حقاً أن أقترن بالعديد من المواهب المحلية ومشاركة مشهد الطعام مع جمهور جديد».

حلقات وأطباق

تبث حلقات «أطباق دبي»، وهي سلسلة من 10 أجزاء، بدءاً من اليوم.

وكانت قدم الشيف جيسون أثيرتون قد وطأت أرض دبي لأول مرة في عام 1999، للإشراف على مطعم «فيري» للطاهي «غوردن رامزي»، قبل أن يفتتح مطعمه الأول في إنتركونتيننتال دبي مارينا عام 2014.

يملك الآن 16 مطعماً في جميع أنحاء العالم، وقد حاز أربع نجمات ميشلان.