جائزة محمد بن راشد للغة العربية: التسجيل مفتوح حتى 15 أغسطس المقبل

المصدر: دبي – البيان

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أعلن مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد للغة العربية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن تمديد فترة التسجيل في الدورة السابعة من أعمالها حتى 15 أغسطس 2023، وذلك ضمن مساعيه الحثيثة نحو إِتاحة فرصة التسجيل لأكبر عدد ممكن من رواد اللغة العربية، ومنح الباحثين والمعنيين بلغة الضاد المزيد من الوقت للعمل على مشاريعهم.

وجاء قرار المجلس بتمديد فترة التسجيل استجابة للتفاعل الكبير الذي تشهده الجائزة، والتي شهدت خلال دوراتها السابقة مشاركات كبيرة، امتد نطاقها إِلى العديد من دول العالم، مما رفع من وتيرة التنافس بين المشاريع والمبادرات اللغوية وأثرى واقع اللغة العربية بمشاريع نوعية عكست القيمة العلمية والثقافية للجائزة.

وأكد معالي محمد المر، رئيس مجلس أمناء جائزة الشيخ محمد بن راشد للغة العربية، أن قرار تمديد باب التسجيل جاء استجابة للباحثين والراغبين في المشاركة، لإتاحة المزيد من الوقت حتى يتسنى لهم استكمال متطلبات وشروط المشاركة، مشيراً إلى أن الجائزة التي تعتبر أعلى وسام تقدير لما ترصده من جوائز مالية كبيرة للفائزين، عدا عن المكانة الأكاديمية التي يحصل عليها الفائز في ميدان اللغة العربية.

وأضاف أن الدورات السابقة حققت مشاركة ونجاحاً لافتاً، متوقعاً أن تشهد الدورة الحالية مشاركة واسعة ومتميزة، لا سيما أن باب التسجيل مفتوح للجميع، من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن تعدد مجالات المشاركة أمام المتقدمين للجائزة، حيث يمكن للمشاركين من الأفراد وفرق العمل والمؤسسات اختيار فئة من أصل 11 فئة تندرج تحت 5 محاور، داعياً جميع المعنيين بلغة الضاد أن يكونوا جزءاً من هذا المشروع الضخم، الذي أسهم ويسهم في تعزيز حضور اللغة العربية وإثرائها.

ومن المتوقع أن يسهم قرار تمديد التسجيل في استقطاب العديد من المشاركات الجديدة التي من شأنها إثراء المجتمع العربي بمبادرات ومشاريع لغوية متميزة، وتعزيز ثقافة التنافس الإيجابي بين الباحثين ومعلمي اللغة العربية والمهتمين بها.

وبإمكان الراغبين في التسجيل الدخول إلى موقع الجائزة الإلكتروني والتعرف على آلية التسجيل والشروط والفئات، حيث تشترط الجائزة ألا تكون المبادرات والمشاريع قد فازت بجوائز أخرى، أو شاركت في مسابقات أخرى في نفس العام، أو تكون مشروعاً جامعياً حصل صاحبه به على درجة علمية، وألا يكون التقدم بأكثر من عمل واحد عن كل فئة من فئات الجائزة. عند استيفاء الشروط يمكن للمتقدم تعبئة استمارة التسجيل وتقديم العمل عبر الموقع الرسمي للجائزة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، توزع بواقع 70 ألف دولار عن كل فئة من فئات الجائزة، قد أسهمت في النهوض باللغة العربية وتشجيع العاملين على نهضتها وتعزيز مكانة الفائزين كرواد في ميدان اللغة العربية.