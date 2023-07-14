اعتماد الأعمال المشاركة في «الفنون الإسلامية»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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اعتمدت اللجنة العليا لمهرجان الفنون الإسلامية الأعمال الفنية المشاركة في الدورة الخامسة والعشرين التي تنطلق فعالياتها في شهر ديسمبر المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

جاء ذلك، خلال اجتماعٍ عُقِدَ في دائرة الثقافة في الشارقة برئاسة محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، مدير المهرجان، وأعضاء اللجنة العليا. وقال القصير: «إن اللجنة تكثّف الاستعدادات للمهرجان الذي يعكس رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في اهتمام سموّه بالفنون كجانب إبداعي ولغة حضارية عالمية».

وأضاف مدير إدارة الشؤون الثقافية إن اللجنة العليا باشرت خلال الفترة الماضية في توجيه الدعوات إلى الفنانين من كافة دول العالم.