دبي تتألق بروزنامة حافلة بالفعاليات الثقافية والترفيهية

المصدر: دبي ـ البيان

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كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة، عن مجموعة مذهلة من الفعاليات الموسيقية الحية والأنشطة الثقافية والرياضية.

تستضيف مسارح ذا أجندا في مدينة دبي للإعلام هذا الصيف ست حفلات موسيقية متميزة بمشاركة نخبة من أبرز فناني المنطقة في إطار فعاليات بيت ذا هيت دبي 2023 اعتباراً من الغد، وذلك مع نجم الراب المصري الصاعد ويجز ونجم موسيقى الهيب هوب الشهير ديز تو سكيني. فيما تشهد أمسية 22 يوليو الجاري إطلالة الفرقة المصرية الشهيرة «كاريوكي» برفقة النجم الفلسطيني الأردني «الفرعي».

مزيج مذهل

وسيكون عشاق الراب العربي يوم 29 يوليو على موعدٍ مع مزيجٍ مذهل من الإيقاعات الموسيقية التي تلهب الأجواء مع مغني الراب عفروتو والفنان التونسي بلطي ومغني الراب السوداني سولجا. وتضمن أمسية يوم 12 أغسطس لجمهور مسرح «ذا أجندا» متعة موسيقية مضاعفة مع فرقتي شارموفرز وأوتوستراد، فيما تستعد النجمة موضي الشمراني ودي جي أصيل يوم 19 أغسطس لاصطحاب عشاق الموسيقى في رحلة تنبض بالإيقاعات المميزة.

ويجمع يوم 1 سبتمبر اثنتين من أبرز الفرق الموسيقية الشهيرة «ديسكو مصر» و«مسار إجباري»، بما يضمن لعشاق موسيقى الروك قضاء أمسية حافلة على وقع مزيج مميز من الإيقاعات المبتكرة، فكونوا جزءاً من الحدث.

ويطل الممثل والمغني وكاتب الأغاني الهندي الشهير فرحان أختر في عطلة نهاية الأسبوع يوم 1 سبتمبر على عشاقه على خشبة مسرح كوكاكولا أرينا، ليقدم عرضاً موسيقياً لا ينسى في غاية الروعة. وتستعد نجمة الكوميديا الأيرلندية جوان ماكنالي لتقديم عرض مفعم بالتسلية والضحك على خشبة مسرح «ذا أجندا» في مدينة دبي للإعلام يوم 2 سبتمبر.

وتحيي النجمة الهندية الشهيرة آشا بهوسيل حفلاً مميزاً في كوكاكولا أرينا بدبي يوم 8 سبتمبر. وتمنح دبي الفرصة لمحبي الموسيقى، فرصة الاستمتاع بحفل Fantastic 4، الذي يقدمه أفضل 4 مشاركين في برنامج المواهب «إينديان أيدول»، خلال حفل مباشر تستضيفه «ذا أجندا» 9 سبتمبر المقبل.

وتضم أجندة الفعاليات الموسيقية حفلاً موسيقياً مستوحى من تسعينات القرن الماضي، تقدمه فرقتا البوب البريطانيتان الشهيرتان A1 و911، في أمسية مباشرة على مسرح «ذا أجندا» في 22 سبتمبر.

عروض كوميدية

ستشهد أجندة دبي أمسيات من الضحك المتواصل يتخللها عروض ترفيهية مضحكة تقام في مواقع مختلفة بدبي، بما فيها فندق موڤنبيك شاطئ جميرا، وذلك في 21 و22 يوليو، وفندق هايد في بيزنس باي في 27 يوليو، وفندق دوكس ذا بالم من رويال هايدواي في 29 يوليو.

أنشطة استثنائية

تعود فعاليات «مفاجآت صيف دبي» من جديد لتقدم للجمهور أنشطة استثنائية توفر لهم تجارب مميزة مع نسخة عام 2023 التي تُقام من 29 يونيو حتى 3 سبتمبر.

ويمكن للعائلات خوض تجربة ممتعة مع أطفالهم في «عالم مدهش» الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يعد أحد أهم وأكبر الوجهات الصيفية التعليمية والترفيهية الداخلية في المنطقة ويستمر حتى 27 أغسطس المقبل. تشمل الأنشطة التي توفرها دبي للعائلات، مغامرة «بيبا بيغ» وأصدقاءهما في دبي أوبرا في الفترة من 16 وحتى 17 سبتمبر.