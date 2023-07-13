وزارة التسامح والتعايش: دور الشباب مهم في نشر قيم السلام

المصدر: جنيف - وام

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أكدت عفراء الصَّابري مدير عام وزارة التسامح والتعايش أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً حضارياً يجسد قيم الانفتاح الثقافي، ويعكس مدى تقدم الفكر الإنساني، منوهة بأهمية دور الشباب في نشر مبادئ وقيم التسامح والتعايش والسلام والأخوة الإنسانية.

جاء ذلك خلال مشاركتها أمس في فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب صناع السلام، المنعقد حالياً في جنيف بالشراكة بين مجلس حكماء المسلمين ومجلس الكنائس العالمي ومؤسسة روز كاسيل.

وألقت عفراء الصَّابري، مدير عام وزارة التَّسامح والتعايش، محاضرةً للشباب المشاركين في فعاليات المنتدى، نقلت خلالها تحيات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، منوهة بدعم معاليه وتشجيعه للشباب على المشاركة في نشر قيم التَّسامح والتعايش المشترك.

وقالت عفراء الصابري، إنَّ وزارة التسامح والتعايش، التي تُعدُّ الأولى من نوعها في العالم، تعمل بالشراكة مع مجلس حكماء المسلمين على كثير من البرامج والمبادرات التي تستهدف توعية الشباب بقيم التسامح والأخوة الإنسانية.

وأكَّدت مدير عام وزارة التسامح والتعايش أنَّ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة كان حريصاً على نشر قيم التسامح والسلام وقبول الآخر، مشيرةً إلى أن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات تسير على النهج نفسه، حيث يعيش أبناء الإمارات وسط أكثر من 200 جنسية بحبٍّ واحترامٍ متبادلٍ.