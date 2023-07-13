الفنان الإماراتي المبدع محمود العبّادي يحتفل بشراكته الناجحة مع HUAWEI Themes وإطلاق فنون وروائع الخط العربي التقليدي إلى الجمهور العالمي

المصدر: البيان

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يحتفل الفنان الإماراتي المعروف محمود العبّادي بشراكته الناجحة معHUAWEI Themes ، التي لعبت دوراً مهماً في تقديم فنون الخط العربي إلى الجمهور العالمي. وقد أثمرت هذه الشراكة الرائعة عن إنشاء مجموعة آسرة تمزج بانسجام تام بين جمال الخط العربي التقليدي وعناصر التصميم الحديثة، مما يثري تجربة المستخدمين الرقمية عبر مختلف المنصات. وخلال مقابلة أجريناها مع الفنان محمود العبّادي، أتيحت لنا الفرصة لاكتساب رؤى قيمة حول شراكته الناجحة معHUAWEI Themes ، والتعرف عن كثب على أهم الإنجازات البارزة التي تم تحقيقها في إطار هذه الشراكة.

وفي معرض حديثه عن حماسه البالغ لهذه الشراكة، تحدث محمود العبّادي قائلاً، "باعتباري فناناً، فإنني أبحث دائماً عن طرق جديدة للتعبير عن إبداعي ومشاركة شغفي بفنون وجماليات الخط العربي. ومن دواعي سروري القول بأن التعاون معHUAWEI Themes كان رحلة رائعة. لقد تمكنا معاً من إنشاء مجموعة آسرة تمزج بتناغم تام وأخاذ بين الخط العربي التقليدي والتصميم الحديث عبر المنصات الرقمية".

إن نشر الوعي بالثقافة والتراث العربي الغني وتقديمه إلى الجمهور العالمي شكّل القوة الدافعة لهذه الشراكة مع HUAWEI Themes. وخلال حفل إطلاق جهاز هواوي الجديد، حظي محمود العبّادي بفرصة قيّمة لاستعراض ومشاركة رحلته الفنية مع الجمهور، حيث عبر خلال الحدث عن الشغف المتأصّل لديه والذي دفعه إلى ابتكار لوحات آسرة من تشكيلات فنون الخط العربي الآخاذة.

وعلق محمود العبّادي بالقول، "من دواعي سروري البالغ أن أقدم أعمالي في العديد من المعارض الفنية المرموقة، وبأن تكون موضع تقدير وإشادة من قبل عشاق الفن والجمال." وأضاف العبّادي بالقول، "يسعدني كذلك أن أتيحت لي فرصة طرح "سمات رمضان" المصممة حصرياً لأجهزة هواوي، بما فيها الأجهزة اللوحية والهواتف القابلة للطي والهواتف الذكية والساعات وخيارات العرض المستمر "AOD" للهواتف. وتجسّد هذه السمات جوهر وطابع شهر رمضان وتضفي لمسة من الفن والجمال على جهازك".

كانت استجابة المستخدمين استثنائية وفاقت التوقعات، حيث تم تنزيل أكثر من 500 ألف من "سمات" محمود العبّادي على HUAWEI Themes. ويواصل هذا الرقم المذهل تحقيق مزيد من النمو، لا سيما في ظل تنامي عدد الأفراد الذين يبدون إعجابهم بالمزيج الفريد والمتناغم لتشكيلات الخط العربي التقليدي ولمسات الفن المعاصر.

كما عرض محمود العبّادي اثنتين من "السمات" الرائعة، وهما "الصقر المحلق" و"السفينة الشراعية". تمزج هذه "السمات" ببراعة وانسجام تام بين الخط التقليدي والفن المعاصر لتقديم تجربة مذهلة من الفنون البصرية التي تنطوي على لمسات فنية أنيقة وآسرة. يرمز شعار "الصقر المحلّق" المستوحى من أحد الأقوال المأثورة للمغفور له صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إلى الأمل الكبير بجيل الشباب الإماراتي الذي يدرك مسؤوليته ويعمل بجد واجتهاد مندفعاً بطموحه لبناء مستقبل مشرق. كما تجسّد هذه "السمات" بأناقة فائقة الحركات الرشيقة للصقر أثناء الطيران والتي تتداخل بانسجام تام ومهارة عالية مع تشكيلات ولمسات الخط العربي الجمالية.

من ناحية أخرى، تُبرز "سمات" "السفينة الشراعية" جوهر الاستكشاف والمغامرة، في حين أنها تعكس عمق الارتباط الوثيق بالهوية الوطنية، وتجمع بسلاسة بين أناقة فن الخط العربي والطاقة الديناميكية للسفينة الشراعية. وعلى غرار القول المقتبس من شعر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ما بدل العادات دامني حي يا لين تجري بالفيافي سفنها".

والذي يؤكد فيه سموّه على تمسّكه بعاداته الأصيلة وبأن لن يحيد عنها طوال حياته حتى تبحر السفينة في الصحراء. تُبرز كلا "السمتين" نهج محمود العبّادي المبتكر للجمع بين التقاليد والحداثة، مما يتيح للمستخدمين فرصة استكشاف رحلة فنية فريدة وممتعة وغامرة.

ويُعبّر محمود العبّادي عن شكره وامتنانه لـ HUAWEI Themes على هذه الشراكة الاستثنائية والتزامها بإلهام الفنانين الشباب وتعريف العالم على روائع وفنون الخط العربي الآسر. ومن خلال هذه الشراكة الناجحة، يواصل العبّادي ترسيخ مكانته كفنان رائد في مجال الخط العربي، إذ إن موهبته الاستثنائية ومهاراته الإبداعية وتفانيه في الحفاظ على كنوز الثقافة العربية قد أسرت قلوب وعقول مستخدمي أجهزة هواوي.