مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وإقامة دبي يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية

المصدر: دبي ـ البيان

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وقع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اتفاقية تعاون بهدف التنسيق المشترك لتحقيق أهدافهما والتكامل في علاقات الشراكة الاستراتيجية، بما يخدم مصالحهما المشتركة وتوظيفها لخدمة المجتمع.

وقع الاتفاقية الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وعبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، كما حضر التوقيع عدد من

المسؤولين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومحمد عبد الله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي، ونتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، ومدير الإعلام والاتصال المؤسسي، وراشد الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

جاء توقيع الاتفاقية إلكترونياً، ضمن معرض السعادة في السفر، الذي تنظمه الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وذلك داخل تصميم لحجرة طائرة، في إشارة إلى أجواء السفر إلى دبي، وأعرب الفريق المري عن سعادته بإنجاز هذه الاتفاقية، كما اعتبر أن هدف الاتفاقية توحيد الجهود في دعم مبادرات وإنجازات إقامة دبي، كما أبدى تقديره للدور الذي يقوم به مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وبشكل خاص إذاعة الأولى التابعة له، كجهة إعلامية حكومية متكاملة توفر محتوى إعلامياً وطنياً، يتناسب مع قيم ومبادئ دولة الإمارات العربية المتحدة، في الوقت الذي تعتبر فيه الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مرآة لمدينة دبي، وتسعى لدعمها وتطويرها وإبراز دورها وخدماتها إعلامياً، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققه البرنامج الرمضاني «قايلة جوازات دبي» في عامه الأول على إذاعة الأولى.

وأضاف الفريق المري: بفضل قيادتنا الرشيدة أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة ومدينة دبي واحدة من أكثر الوجهات استقطاباً في العالم، لذا نحن نواصل العمل مع شركائنا، لتقديم خدمات هي الأفضل في فئتها، بينما نسعى جاهدين للتميز والابتكار في تعزيز مكانة دبي كمركز أعمال ووجهة سياحية رائدة في العالم وذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم والزائر على حدٍ سواء.

من جانبه أكد عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أن هذه الاتفاقية تأتي من منطلق حرص المركز على توفير المنبر الإعلامي لجميع الجهات والهيئات الحكومية في الدولة، في إيصال رسالتها ومهمتها المجتمعية، مشيراً إلى أن أبواب إذاعة الأولى مفتوحة دائماً، أمام جميع الجهات الوطنية التي تسعى لتقديم الإضافة للدولة والمجتمع. وتابع: تجمعنا مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الرغبة والطموح في تقديم كل ما من شأنه أن يزيد بلدنا رفعة وازدهاراً.