فتح باب التسجيل لجوائز «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأت هيئة الشارقة للكتاب استقبال طلبات الترشح لجائزة الشارقة للترجمة (ترجمان) 2023، وجوائز الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي تهدف إلى تقدير جهود الكتاب والمؤلفين والمترجمين ودور النشر في إثراء المكتبة العربية والعالمية بالإصدارات المتميزة، منها جائزة تكرِّم الروائيين الإماراتيين الجدد الذين صدرت لهم أول رواية من نتاجهم الأدبي، حيث يستمر التسجيل في هذه الجوائز حتى نهاية أغسطس المقبل، على أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين في حفل افتتاح الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وتتوزع جوائز المعرض، التي تبلغ قيمتها أكثر من مليوني درهم، على فئات رئيسية وفرعية تغطي الإنتاج الأدبي والمعرفي العربي والأجنبي، وتشمل فئاتها الرئيسة «جائزة الشارقة للترجمة» (ترجمان)، و«جائزة الشارقة للكتاب الإماراتي»، وجائزتي «أفضل كتاب عربي»، و«أفضل كتاب أجنبي»، و«جائزة الشارقة لتكريم دور النشر»، حيث يمكن للمشاركين التقدم على الموقع الإلكتروني: www.sibf.com/ar/awards

1.4 مليون درهم

وتواصل «جائزة الشارقة للترجمة» (ترجمان)، في دورتها السابعة لهذا العام، تأكيد مكانتها كواحدة من أهم الجوائز التي تمنحها «هيئة الشارقة للكتاب»، حيث تستهدف الإصدارات المترجمة التي تستند إلى الحضارة العربية والإسلامية في مجالات فكرية وثقافية وإبداعية. وتفتح الجائزة المجال أمام دور النشر العالمية والعربية للمشاركة بترجماتها من اللغة العربية إلى أي لغة أخرى، بما يتلاءم مع أهداف الجائزة. x وتبلغ قيمة جائزة «ترجمان» 1,4 مليون درهم، يحصل منها المترجم على 100 ألف درهم، ودار النشر التي نشرت الترجمة على %70 من المبلغ المتبقي، ودار النشر التي نشرت الإصدار الأصلي بالعربية على %30 منه.

استحداث جائزة

وكشفت «هيئة الشارقة للكتاب» عن جائزة جديدة تطلق لأول مرة ضمن الفئات الأربع لـ«جائزة الشارقة للكتاب الإماراتي» التي يبلغ مجموع جوائزها 300 ألف درهم، وهي جائزة «أفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية الأولى»، وتبلغ قيمتها 50 ألف درهم إماراتي. وتتوزع الفئات الثلاث الأخرى لـ«جائزة الشارقة للكتاب الإماراتي» على فئة «أفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية»، و«أفضل كتاب إماراتي في مجال الدراسات»، و«أفضل كتاب إماراتي في مجال الإبداع الأدبي».

150 ألفاً للرواية العربية

وتمنح «جائزة أفضل كتاب عربي في مجال الرواية» للروايات التي تتميز بالأصالة والتجديد في موضوعاتها وأسلوبها. وتبلغ قيمة الجائزة 150 ألف درهم إماراتي، تقسم بالتساوي بين المؤلف ودار النشر.

فئتان لتكريم «أفضل كتاب أجنبي»

كما تُمنح «جائزة أفضل كتاب أجنبي» للكتب التي تنشر باللغة الإنجليزية، وتضم الجائزة فئتين تبلغ قيمة كل منهما 50 ألف درهم، وهما: «جائزة أفضل كتاب أجنبي خيالي» و«جائزة أفضل كتاب أجنبي واقعي».

3 فئات لتكريم دور النشر

ومن الجوائز التي تمنحها «هيئة الشارقة للكتاب»، «جائزة الشارقة لتكريم دور النشر»، التي تهدف إلى إبراز دَور الناشرين في توفير إصدارات ذات قيمة معرفية وعلمية وثقافية، وتحفيزهم على المزيد من الإبداع والتميز.