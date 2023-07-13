صالات دبي.. حكايات لونية ترسم الجمال وتنسج الإبداع

المصدر: دبي – نهى حوّا

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معارض فنية متنوعة تحتضنها صالات دبي ليستمتع زوارها وسكانها بأعمال نخبة من الفنانين العالميين، التي تضفي بألوانها وأشكالها وتقنياتها رونقاً على المدينة التي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للفنون والإبداع.

وتحتضن دبي معرض «المشكال» للفنان الأوزبكي تيمور أحمدوف في غاليري انداكولوفا في دبي، وتمثل رسومه المنسقة بعناية اندماجاً بين الجماليات التقليدية والمعاصرة، بعضها جديد لم يسبق للجمهور مشاهدتها من قبل. ويستكشف الفنان الرسم بجميع أشكاله وهو قادر على نقل التجارب والمشاعر المختلفة من خلال جمال اللون. وتمثل أعماله التصويرية أشخاصاً ملفوفين في أقمشة ثمينة مصنوعة بضربات فرشاته حيث تظهر تأثيراته بتاريخ الفن وكبار الفنانين مع لغة شخصية فريدة. ويستمر المعرض حتى 15 سبتمبر المقبل.

وتستضيف دبي معرض «في حديقتي» للفنانة الفرنسية أوليفيا بابل في غاليري «فاوندري»، وهو عبارة عن منحوتات نسيجية ابتكرت من خلاله الفنانة نظاماً بيئياً يشمل حدائق مجردة متنوعة مليئة بالحيوية والألوان الطبيعية معلقة على الجدران أو في إطارات. وفي تلك الأعمال الفنية تعبر الفنانة عن رؤيتها للمساحات الخضراء بحساسية ورقة. وتدمج الفنانة في المعرض المستمر حتى 31 أغسطس المقبل الفخامة والرقي مع الخام لخلق أعمال فنية مليئة بالإيقاعات والتفاصيل والنقوش والاهتزازات.

بريق الصيف

ويقام معرض «رمزية الصيف» في غاليري «اكس في إيه» بدبي ويستمر حتى 7 سبتمبر المقبل وهو معرض جماعي يسلط الضوء على جماليات موسم الصيف لكونه رمزاً بحد ذاته للوفرة والمتعة. ويهدف المعرض إلى الإحاطة ببريق الصيف من خلال مجموعة مختارة من الفنانين والأشكال والموضوعات بعضها يستلهم من طبيعة المنطقة ونباتها. ويشارك في المعرض الجنوب أفريقي ريتشارد كيتلي، والأمريكية المقيمة في دبي سوليمار ميلر، والبرازيلية إليزابيث دورازيو، واليابانية الأمريكية كوين كويجلي.

كما تستضيف دبي معرضاً لأحدث تصاميم السجاد للمهندسة المعمارية الإسبانية باتريسيا أوركويلا في «بيت السجاد» بصالة إيوان مكتبي في السركال افنيو ويستمر حتى 31 يوليو الجاري.