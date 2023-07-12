قصص ملهمة في جناح الإمارات بـ«إكسبو »

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف جناح الإمارات في إكسبو عن إصدار قصص ملهمة، حيث يحمل أول هذه الإصدارات عنوان «الحالمون: بين الأرض والبحر»، هذا الكتاب القصصي الخيالي يأخذ الأطفال في رحلة عبر روايات ملهمة ومرحة تحكي قصة ستة حالمين حقيقيين مبتكرين وأكاديميين أسهموا في إثراء البيئة الطبيعية البرية والبحرية في دولة الإمارات، والثاني هو «جناح الإمارات: موطن الحلم والإنجاز»، وهو صادر عن دار أسّولين للنشر، الذي يسلط الضوء على التجربة الغامرة لضيوف «إكسبو 2020 دبي» وقصة إنشاء الجناح، كما أنه يعد احتفاءً بمشاركة دولة الإمارات في «إكسبو 2020 دبي» وإكسبو فلورياد 2022.

تسرد المطبوعات قصص حالمين حقيقيين من دولة الإمارات العربية المتحدة، للارتقاء بالحس الجماعي للإنسانية والطموح وتعزيز الشعور المجتمعي.

يتضمن الكتاب «الحالمون: بين الأرض والبحر» رسوماً جميلة، وسرداً قصصياًَ بأسلوب خيالي يوضح مفاهيم الحب والاهتمام بالبيئة في دولة الإمارات.

رحلة

يأخذ الكتاب القصصي الخيالي الأطفال في رحلة عبر ست روايات ملهمة للحالمين: نورا المنصوري، جامعة نيويورك أبوظبي، د.طريفة الزعابي، المركز الدولي للزراعة الملحية، يزن القضماني، مزرعة الإمارات البيولوجية «إمارتس بيو فارم»، رامي موراي، خليج دبا، مانع الكعبي، عسل حتّا، وأرابيلا ويلينغ، جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة. تتطرق إنجازاتهم المبتكرة لعدة مجالات، الأمر الذي يعزز فهماً عميقاً لمفاهيم الاستدامة وممارسات الحفاظ على البيئة وتراث الطبيعة الغني لدولة الإمارات.

يستهدف الكتاب صغار السن من 6 إلى 9 سنوات، وهو باللغتين العربية والإنجليزية، ويتضمن أيضاً صفحة نشاط للأطفال لتخيل مستقبلهم في حماية البيئة، وتشجيعهم على القيام بدور فعال في تحقيق مستقبل مستدام. الكتاب من كلمات مريم الدباغ، كاتبة ومستشارة ثقافية ولدت وترعرعت في دولة الإمارات، ورسومات الفنانة الإماراتية عائشة الحمراني، وتعرف أيضاً بمنورة، وتمت طباعته في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويسجل كتاب «جناح الإمارات: موطن الحلم والإنجاز» في قالب مبتكر لافت لتجربة جناح الإمارات في إكسبو 2020 دبي، ما يتيح للقارئ الانغماس في الجمال والبساطة والتنوع الطبيعي لدولة الإمارات. ويبرز التجربة الغامرة لضيوف الجناح وقصة إنشائه. ويجسد الكتاب القيم التي تعكس الجهود التي تبذلها الدولة، وهي قيم الطموح والإنسانية، والأصالة والانفتاح، والتفاؤل والمرونة.