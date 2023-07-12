«أبوظبي للثقافة» تطلق «الفنون في السفارات»

المصدر: (أبوظبي ـــ وام)

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برعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي، أطلقت «مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون» ضمن برنامج المهرجان الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للشؤون النسائية، رئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا، مبادرة «الفنون في السفارات».

وقد بدأت فعاليات المبادرة بندوة حوارية جرى تنظيمها في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في باريس - فرنسا تحت عنوان «تطور المشهد الفني الإماراتي» بمشاركة القيّمة الفنية مايا الخليل والكاتبة ميليسا جرونلوند، والفنانة التشكيلية الإماراتية ميثاء عبد الله.

وسلطت الندوة الضوء على الرحلة الاستثنائية لقطاع الفنون في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى 50 عاماً، واستعرضت نمو وتطور ومساهمة مشهد الفنون الوطني في تعزيز مشهد الفنون عالميا.

شكلت الندوة الحوارية منصة لتبادل النقاشات البناءة، وأتاحت الفرصة لتعزيز معرفة الحضور حول مشهد الفن الإماراتي.

وقالت هند العتيبة، سفيرة دولة الإمارات لدى فرنسا، في كلمتها الافتتاحية: «تُشكل الفنون والثقافة محوراً رئيسياً من مهام سفارة دولة الإمارات في باريس، وتوفر فرصاً عديدة لازدهار العلاقات الثنائية مع فرنسا».

بدورها، عبّرت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، عن عميق الاعتزاز بتقديم «الفنون في السفارات» مبادرة الدبلوماسية الثقافية الأبرز ضمن أحدث مبادرات المجموعة في إطار شراكتها مع وزارة الخارجية وبالتعاون مع سفارة الدولة في فرنسا.