«تيك توك» يقتحم عالم النشر

المصدر: دبي ـ نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

مع اكتساب منصة «تيك توك»، ومجتمعها الافتراضي المتخصص في الترويج للكتب «بوك توك» شعبية كبيرة العام الماضي، وتحقيق وسم «بوك توك» أكثر من 1.5 مليار مشاهدة عالمياً، تغامر المنصة الاجتماعية الآن في مجال أعمال نشر الكتب، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، مع دخول الشركة الأم للمنصة الصينية «بايت دانس» في هذا المجال عن طريق إطلاق ذراع جديدة للنشر باسم «ايتث نوت برس».

وتهدف الشركة الجديدية إلى التركيز على المؤلفين الذين ينشرون بأنفسهم. وتشير الإضبارة التجارية إلى أن هدفها يكمن في نشر «كتب إلكترونية خيالية قابلة للتحميل حول مجموعة متنوعة من الموضوعات».

عن ذلك، أفادت صحيفة «انديا تايمز»، نقلاً عن تقرير لموقع «سلاش قير» المتخصص بالتكنولوجيا، إن الشركة تنظر في نشر كتب رومانسية وكتب من الخيال، وهي حريصة على إيجاد متجر إلكتروني لبيع الكتب بشكليه المادي والرقمي.

انتشار

ويُعرف أن منصة «تيك توك» ساعدت العديد من الكتاب في أن يصبحوا مؤلفين مشهورين، مثل مؤلفة الكتب الأكثر مبيعاً في صحيفة «نيويورك تايمز» كولين هوفر، هذا عدا وصول روايات صدرت في سنوات سابقة إلى قائمة الكتب الأكثر مبيعاً، مثل رواية «كنا كاذبين» للكاتبة الأمريكية ايميلي لوكهات الصادرة عام 2014 والتي حققت انتشاراً بعد تداولها عبر «وسم».

تتوقع «انديا تايمز» الآن أن يكون لدخول المنصة الصينية عالم النشر تأثيره الكبير في جذب المؤلفين الطامحين نظراً لما تقدمه من خدمات في مجال التسويق. وتنقل عن كاتبة الروايات الرومانسية، تريسيت اومالي، قولها إنها تلقت عرضاً قيمته 3500 دولار مقابل كتابين لها، وأن المبلغ لا يزال ما دون مقاييس الصناعة في الولايات المتحدة.