الأرشيف والمكتبة الوطنية يطلق البرامج والفعاليات الطلابية الصيفية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية البرامج والفعاليات الطلابية الصيفية للعام 2023 التي ينظمها تحت شعار «صيفنا.. والثقافة الوطنية المستدامة» بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ومركز التواجد البلدي.

تستهدف هذه البرامج والفعاليات الوطنية الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين والإداريين والمتطوعين وتنضوي تحت مظلة هذه البرامج المخيمات الصيفية الافتراضية لكتّاب (71)، والذي يسهم في صناعة كتّاب المستقبل من الطلبة ويصقل مواهبهم في مجال الكتابة الأدبية.

وأكد عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، أن الأرشيف والمكتبة الوطنية قد أخذ على عاتقه مسؤولية التنشئة الوطنية للأجيال وتعزيز الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة، وقد بذل جهوداً كبيرة في سبيل إثراء معارف النشء بتراث وطننا وتاريخه الذي يدعو للفخر.

وأعلن في المؤتمر عن البرامج والفعاليات الطلابية للعام 2023 التي ينظمها الأرشيف والمكتبة الوطنية تحت شعار «صيفنا.. والثقافة الوطنية المستدامة» بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأشار إلى حرص الأرشيف والمكتبة الوطنية على نشر فعاليات البرنامج الصيفي على مدار أربعة أسابيع ابتداء من 16 يوليو الجاري في أكثر من عشرين مركزاً على مستوى الدولة وفي مراكز التسويق الكبرى، وتأتي هذه الأنشطة الوطنية في إطار الدور الذي يؤديه وهو يحافظ على التواصل الدائم مع الطلبة.

وأطلق الأرشيف والمكتبة الوطنية خلال المؤتمر الصحفي النسخة الثانية من الكتيب التعليمي «وطني الإمارات» باللغتين العربية والإنجليزية، والذي استعرضته الدكتورة حسنية العلي مستشار التعليم.