"بينالي دبي للخط" ينطلق أكتوبر المقبل بمشاركة 200 فنان محلي وعالمي

المصدر: وام

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" عن موعد إطلاقها "بينالي دبي للخط" الذي حدد له مطلع أكتوبر المقبل بمشاركة أكثر من 200 فنان وخطاط محلي وعالمي بهدف تعزيز الحوار الثقافي الإبداعي في دبي وسيقام البينالي في أكثر من 15 موقعاً تراثياً وثقافياً موزعة في مختلف أنحاء الإمارة، كما أعلنت الهيئة عن قائمة الشركاء الداعمين.

وتضم قائمة الشركاء نخبة من المؤسسات الثقافية الفاعلة في المشهد الثقافي المحلي وهي: حي دبي للتصميم وندوة الثقافة والعلوم ومركز جمعة الماجد والوجهة الثقافية فاوندري وخولة آرت غاليري وغاليري فيريتّي للفن المعاصر وإيفي غاليري وبدو- BEDU بالإضافة إلى متحف الاتحاد ومتحف الشندغة ومركز الجليلة لثقافة الطفل ومكتبة الصفا للفنون والتصميم وتمثل جميعها مواقع رئيسية لاستضافة عروض البينالي المتنوعة ويأتي ذلك بهدف تمكين كافة أفراد المجتمع من الاستمتاع بفن الخط.

ويضيء "بينالي دبي للخط" في نسخته الافتتاحية على فن الخط العربي ومن ثقافات أخرى مختلفة حيث ستعكس الأعمال المشاركة حيوية الخطوط التقليدية والمعاصرة المكتوبة بـ 5 لغات مختلفة من بينها اللغة العربية لإبراز تنوعها وجمالياتها الفنية إلى جانب ما يتميز به الخط الطباعي والفن الرقمي والزخرفة، كما سيعرض "البينالي" أيضاً تشكيلة أعمال إبداعية نوعية تبرز جماليات تصميم المجوهرات والمنتجات والفن العام والمجسمات والمنسوجات وكذلك مجموعة متنوعة من العروض الفنية والفئات الأخرى التي تبين دقة فنون الخط وسيشهد البينالي أيضاً إطلاق مجموعة قطع فنية مستلهمة من الخط في الأماكن العامة بدبي وعقد تشكيلة من ورش العمل الفنية والتعليمية تحت إشراف عددٍ من الفنانين والخطاطين المعروفين عالمياً ترافقها سلسلة من الأنشطة الفنية وورش العمل المختلفة التي تساهم في اكتشاف المواهب الجديدة في هذا المجال.

يذكر أن "دبي للثقافة" تسعى من خلال "بينالي دبي للخط" إلى دعم المشهد الإبداعي في الإمارة حيث يأتي البينالي احتفاءً بما حققه "معرض دبي الدولي للخط العربي" من نجاحات لافتة على مدار 10 دورات ويهدف إلى إبراز أهمية فن الخط باعتباره أداةً تعبيرية وجمالية تجسد الإبداع.