«مفاجآت صيف دبي» .. كرنفال من الفرح

المصدر: دبي ـــ البيان

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يقدم مهرجان «مفاجآت صيف دبي» مجموعة متنوعة من العروض والحفلات الموسيقية الحيّة الرائعة التي يحييها أفضل الفنانين في المنطقة خلال الدورة الثانية من فعالية «بيت ذا هيت»(Beat The Heat)، والتي تقام بالتعاون مع أنغامي سبوت لايت.

وتشهد فعالية «بيت ذا هيت» هذا الصيف مشاركة العديد من الفنانين الموهوبين الذين يسهمون في إثراء المشهد الموسيقي العربي، حيث يتم تنظيم حفلات أسبوعية على مدار الصيف في مسرح «الأجندة» بمدينة دبي للإعلام.

وتعليقاً على ذلك، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يعكس مهرجان مفاجآت صيف دبي أروع ما تقدمه دبي خلال موسم الصيف، ويتضمن ذلك دعم المشهد الموسيقي المحلي وتوفير منصة لإبراز المواهب الصاعدة في المدينة. وفي دورة هذا العام من فعالية «بيت ذا هيت»، قمنا بالتعاون مع شركائنا في أنغامي سبوت لايت لتقديم برنامج متنوع وغني يضم مجموعة واسعة من الفنانين العرب، تم تصميمه لجذب جماهير كبيرة من السكان والزوار خلال فترة الصيف».

وقال ماهر خوخجي، المدير التنفيذي لأنغامي سبوت لايت:«نحن سعداء جداً بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة (DFRE) للإعلان عن النسخة الثانية المنتظرة من سلسلة حفلات «بيت ذا هيت». بعد النجاح الرائع الذي حققته الحفلات العام الماضي، يبقى هدفنا الأساسي خلق تجربة لا تُنسى للجمهور». وأضاف:«الجدول الموسيقي مليء بالمواهب الاستثنائية، ونحن بانتظارهم لتقديم عروض مميزة ستبهر الجمهور خلال كل حفل».

تجارب

وتقدم الفعالية أمسيات مليئة بأروع الأجواء والأنغام حيث يحيي مغني الراب المصري «ويجز» وفنان الراب الموهوب «ديزي تو سكيني» (DizzyTooSkinny) حفلاً على المسرح في 15 يوليو الجاري، فيما يقدم المهرجان في 22 يوليو تجربة موسيقية متنوعة من خلال الحفلات التي تحييها فرقة الروك «كايروكي»، والمطرب وكاتب الأغاني ومغني الراب وعازف الإيقاع الأردني الفلسطيني «الفرعي».

كما يقام حفل الفنانين الصاعدين «عفروتو» (Afroto) و«بلطي» (Balti) و«سولجا» (Soulja) على المسرح في 29 يوليو الجاري. وتأخذ فرقة الهيب هوب والفانك «شارموفرز» وفرقة «أوتوستراد» الأردنية الجمهور في رحلة ممتعة مع أجمل الأغاني في 12 أغسطس المقبل.

ويقام في 19 أغسطس المقبل، حفل الفنانة السعودية موضي الشمراني و«دي جي أصيل» المميز، فيما تختتم فرقة «مسار إجباري» وفرقة «ديسكو مصر» موسم الصيف في 1 سبتمبر المقبل.