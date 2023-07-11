الأرشيف والمكتبة الوطنية يستعرض في «طانطان» تاريخ العلاقات الإماراتية المغربية

المصدر: طانطان ـــ وام

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يشارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في الدورة السادسة عشرة من موسم طانطان الثقافي بالمغرب، الذي يقام ضمن جناح دولة الإمارات في الموسم.

ويقدم ركن الأرشيف والمكتبة الوطنية معرض صور تاريخية توثق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة المغربية، والتي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والملك الحسن الثاني، وحرصت قيادتا البلدين الشقيقين على تعزيزها بفضل التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

ويقدم ركن المكتبة الخاص بالأرشيف مجموعة من الإصدارات التي تسلط الضوء على البعد التاريخي للدولة.

ويتيح الأرشيف والمكتبة الوطنية فرصة للزوار للاطلاع على المحطات التاريخية والتعاون المشترك بين البلدين وجهود القادة في تنمية العلاقات الثنائية وما يرتبط بها من ثقافة وتاريخ مشترك.