«كلمة للترجمة» يُصدر الدليل العمراني للإمارات

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة، في مركز أبوظبي للغة العربية بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الترجمة العربية لكتاب «الدليل العمراني لدولة الإمارات العربية المتحدة»، لمؤلفيه هِنْدرِك بُولِيه وجان ديموغ، وترجمها د. موسى الحالول، وراجعها عمر الأيوبي.

يشكّل الكتاب مرجعاً قيّماً يُقدّم للقارئ معلومات موسّعة وتفاصيل حول أهم المعالم والأبنية المعمارية الحديثة في دولة الإمارات، إذ يُلقي المؤلّفان الضوء على مختلف المعالم والمباني المعمارية المميّزة في الدولة، بالإضافة إلى المعماري أو الشركة التي أبدعت في تصميمها.

7 فصول

وكان الكتاب قد صدر أصلاً باللغة الألمانية، ثم نُشر بالإنجليزية عام 2016. يتألّف الكتاب من مقدّمة و7 فصول خُصِّص كل منها لإحدى الإمارات السبع. وهناك ملحقٌ وافٍ من الخرائط ومسرد للمصطلحات المحلية الواردة في الكتاب وقائمة بأسماء المشاريع العمرانية والشركات الهندسية التي ساهمت في النهضة العمرانية في دولة الإمارات.

يستعرض الكتاب التنوّع الكبير الذي تمتاز به العمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة. فبالإضافة إلى المباني الشهيرة التي حطمت الأرقام القياسية في أبوظبي ودبي، والصروح ذات الطابع التقليدي الجديد في الشارقة، يمكن أن تجد منشآت فاخرة ومشاريع عصرية أيضاً في الإمارات الأخرى. علاوة على ذلك، هناك أمثلة عديدة على الجيل الجديد من العمارة الإماراتية التي تركّز على الاستدامة والمحافظة على تقاليد البناء المتنوّعة.

200 مبنى ومشروع

يضمّ هذا الدليل المعماري أكثر من 200 مبنى ومشروع في دولة الإمارات، ويزوّد القارئ بكافة المعلومات حول المنشآت ذات التقنية العالية المذهلة بالإضافة إلى المشاريع العربية الإسلامية. ويُستكمَل بمقابلات مع معماريين دوليين ومحليين، وبمقالات ثريّة بالمعلومات عن الثقافة والتاريخ.