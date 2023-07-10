الإمارات تشارك في افتتاح موسم طانطان الثقافي بالمغرب 

المصدر: طانطان ــــ وام

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شاركت دولة الإمارات في حفل الافتتاح الرسمي للدورة السادسة عشرة من موسم طانطان الثقافي الذي أقيم أول من أمس في طانطان جنوب المغرب، تحت رعاية محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وجموع غفيرة من الجماهير.

وأكد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تربط بين دولة الإمارات والمملكة المغربية، والتي أرسى جذورها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك الحسن الثاني، طيّب الله ثراهما، وحرصت قيادتا البلدين الشقيقين على تعزيزها نحو آفاق أوسع بكل المجالات بفضل التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.

تراث

وأشار إلى أن دولة الإمارات تدرك أن التطلع للمستقبل لا يتحقق إلا من وحي التراث والتمسك بالعادات والتقاليد والمحافظة عليها كونها جزءاً مهماً يرتبط باستشراف المستقبل.

وقال: بما أن الثقافة بما تحويه من مفردات تشكل مرآة الشعوب، فقد أولت دولة الإمارات هذا الجانب أهمية بالغة، كون الثقافة هي اللغة المشتركة التي تجمع الشعوب وتقربها، وثقافة الشعب الإماراتي تحديداً مرتبطة بشكل وثيق بالصحراء، وما تختزله من قيم وسمات متجذرة في العطاء والكرم والتسامح.

وأضاف إنه حرصاً على صون الإرث الثقافي، تقدمت دولة الإمارات للمرتبة السابعة عالمياً بعدد العناصر المدرجة في قائمة «اليونسكو» للتراث الإنساني غير المادي، لتعكس جهود الدولة في الحفاظ على التراث الإنساني الثقافي المعنوي الخاص أو المشترك مع المملكة المغربية وأشقائها في المنطقة.

وأضاف: «تعد مشاركة دولة الإمارات في موسم طانطان هذا العام تحت شعار «تثبيت للهوية ورافعة للتنمية المستدامة» تزامناً مع عام الاستدامة، الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تحت شعار «اليوم للغد»، فرصة لتسليط الضوء على تراث الإمارات الغني والمتنوع في مجالات الممارسات المستدامة».

من جانبه أكد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية، أن دولة الإمارات والمملكة المغربية يجمعهما علاقات أخوية وتاريخية وثيقة، مشيراً إلى أن مشاركة الإمارات في هذه التظاهرة الثقافية والتراثية البارزة تأتي تجسيداً لعمق هذه العلاقة والحرص على تعزيزها في المجالات كافة.