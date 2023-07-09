شوقي عبد الأمير.. شخصية العام الثقافية في فرنسا

المصدر: باريس - البيان

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اختارت وزيرة الثقافة الفرنسية، ريما عبدالمالك، الشاعر العربي العراقي والدبلوماسى المعروف، والمستشار الحالي لرئيس معهد العالم العربي شوقي عبدالأمير شخصية العام الثقافية في فرنسا على المستوى العالمي، وذلك بمنحه وسام الفارس في الفنون والآداب.

وأعلنت الوزيرة الجائزة الأسبوع الماضي قائلة: «لي الشرف والسرور الكبير جداً أن أعلن لكم أنني قمت الآن بمنحكم في إطار تكريم الشتاء لعام 2023 مرتبة الفارس في الفنون والآداب وهي واحدة من الامتيازات الرئيسية الموجودة بين الامتيازات الأربعة في الجمهورية الفرنسية».

ويعد الشاعر شوقي عبد الأمير، المولود بمدينة الناصرية جنوبي العراق، في العام 1949، أحد شعراء القصيدة الحديثة في العراق والعالم العربي. شغل مناصب دبلوماسية عديدة أبرزها: مندوب دولة العراق الدائم لدى منظمة اليونيسكو.

مستشار وناشط في مجال العلاقات الدولية لمنظمة اليونيسكو، ومن خبراء العلاقات الثقافية الدولية فيها، أسّس مشروع «كتاب في جريدة» الذي يعدّ أكبر مشروع ثقافيّ عربيّ تمّ تحت رعاية منظمة اليونيسكو، ولا يزال إلى الآن رئيس تحريره منذ انطلاقه العام 1996.

يشغل حالياً منصب مستشار رئيس معهد العالم العربي في باريس جاك لانغ.

تمتد تجربته على أربعة عقود ونيّف من الكتابة الشعرية والتجريب والترجمة، وتشكيل حلقات وصل بين الثقافة العربية المعاصرة والمشهد الفرنسي.