انطلاق أيام المسرح المتوسطي في وهران

المصدر: وهران - البيان

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انطلقت، مساء أمس بالمسرح الجهوي «عبدالقادر علولة» لوهران، فعاليات النسخة الثانية لأيام المسرح المتوسطي، بمشاركة أربع فرق من دول متوسطية.

وقد جرت مراسم افتتاح هذا الموعد الثقافي الذي يشهد مشاركة فرق من الجزائر وتونس وإيطاليا وفرنسا بحضور جمع من المثقفين والمسرحيين وجمهور غفير جاء لاكتشاف تجارب مسرحية جديدة.

وفي كلمة له بالمناسبة أبرز مدير المسرح الجهوي لوهران مراد سنوسي أن هذه الطبعة تأتي بعد الأولى التي نظمت العام الماضي تزامناً مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي احتضنتها مدينة وهران والتي كانت ناجحة معرباً عن أمله ترسيم هذه التظاهرة المسرحية و الارتقاء بها إلى مصف مهرجان المسرح المتوسطي بوهران.

وشهدت سهرة اليوم الأول من هذه الأيام، العرض المسرحي «العازب» من إنتاج المسرح الجهوي «عبدالقادر علولة» لوهران من تأليف وإخراج مولاي ملياني محمد مراد الذي اقتبس نصه من رواية «عازب حي المرجان» للشاعرة والروائية الجزائرية ربيعة جلطي.

ويحكي هذا العمل الفني قصة شاب فقير يدعى «الزبير» يريد الزواج، لكن مخاوفه سببت له عقداً نفسية، ما جعله يبرر أسباب تهربه من الزواج ليضطر إلى أن يخبر الفتاة التي يريد الزواج منها أن المنزل المفترض أن يعيشا فيه سكنه جن.

وحاول المخرج في هذه المسرحية التي تتضمن 11 لوحة فنية وتعالج موضوعاً اجتماعياً ونفسياً تقديم رؤية إخراجية جديدة من خلال توظيف الكوميديا السوداء التي تعتبر من الفنون الأبلغ تأثيراً لدى المتلقي وإضفاء لمسة فكاهية ومبكية هادفة، وفق ما أبرزه المخرج مولاي ملياني محمد مراد.

وفضلاً عن «العازب» سيكون الجمهور خلال هذه الأيام للمسرح المتوسطي مع العروض المسرحية «حديث التراكن» للمخرج صابر الحامي من تونس و«الصيف الأخير» للمخرج شيارا كاليغري من إيطاليا ومونودراما بعنوان «طه» لسيلفيان ماشاك من فرنسا حيث يتناول موضوعه الشاعر والكاتب الفلسطيني الراحل طه محمد علي.

ويشرف على تنظيم هذه الحدث الثقافي الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 12 يوليو الجاري المسرح الجهوي «عبدالقادر علولة» لوهران وتحت رعاية وزارة الثقافة والفنون.