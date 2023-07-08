المصدر: قراءة: فاطمة العرياني

ت + ت - الحجم الطبيعي

مع الانفتاح المعلوماتي المتسارع وتلاقي الأمم غدا من الضرورة بمكان إتقان لغة أجنبية أو أكثر؛ كتاب (طلق اللسان إلى الأبد) يمهد لك الطريق بسبيل ميسر بتجربة وعلم ويهديك النصائح والروابط والمواقع التي تحتاجها وأكثر.

بعد «مزيد من الثناء على كتاب (طلق اللسان إلى الأبد) يبدأ الفصل الأول كتمهيد يحكي لك فيه عن بدايته في تعلم الفرنسية ليهديك ثلاثة مفاتيح (تعلم اللفظ أولاً، ولا تترجم، واستخدم أنظمة التكرار المتباعد) لكن النسيان هو الآفة التي يتخوف منها كل من يقبل على تعلم أي لغة فيناقشها، وينتقل في الفصل الثاني (حمل: خمسة مبادئ لإنهاء النسيان)؛ يستهل الحديث بمشهد من فيلم ماتريكس ليوجز المبادئ ثم يفصلها بجعل الذكريات قابلة للتذكر بربطها بحواسك أكثر حتى يوصلك إلى إمكانية كتابة تاريخك بطريقتك وأهمية التغذية الراجعة لتجاوز النسيان.

يأتي الفصل الثالث (لعبة الصوت) يذكرك بتلازم اللغة المكتوبة باللغة المنطوقة ومدى الفرق بينهما وأهمية معرفة القوانين الصوتية لكل لغة ترغب في تعلمها وتدريب الفم عليها حتى يعتادها ثم ينتقل إلى الفصل الرابع (لعبة الكلمة ومعزوفة الكلمة) يلفت انتباهك فيه إلى أهمية النظر في أهم الكلمات الشائعة في اللغة التي تتعلمها مع العناية بالألعاب التي تعنى بالكلمات وطرقها لزيادة حصيلتك اللغوية.

ليكمل في الفصل الخامس (لعبة الجمل) يوضح لك فيه الفرق بين النحو الدارج في لغة الناس والنحو الأكاديمي في أي لغة موضحاً براعة الأطفال في الجمع المركب وتكوين الجمل بسلاسة أكثر من البالغين ثم يوصيك بإحسان التغذية السليمة لآلتك اللغوية موضحاً أهمية الكتابة في ذلك.

لينتهي في الفصل السادس (لعبة اللغة) إلى أهمية الاستمرارية في التعلم واكتساب اللغة بأهداف واضحة والعناية بمعاجم أحادية اللغة في ذلك إضافة إلى(صور جوجل) وكذلك القراءة والاستماع ومشاركة الأصدقاء متعلمي ذات اللغة لممارسة التحدث الفعلي وتنمية الطلاقة؛ ليختم الفصل بمصادر قبل أن يختم الكتاب بالفصل السابع: (منافع تعلم اللغة ومتعها).

كتاب منهجي غني ملهم؛ يبدأ من الذاكرة ومعالجة النسيان ثم ينتقل لما يستوجب عليك التركيز عليه حال تعلم أي لغة من الصوت إلى الكلمات وبناء الجمل لتتعلم فنون تعلم أي لغة حتى تتمكن منها، ويتنوع طرح الكتاب ما بين العلمي المنهجي والقصصي من تجربته الشخصية في التعلم والتعليم بضرب أمثلة ورسوم بيانية إضافة إلى أقوال أهل العلم وإيجاز بعد تفصيل تحت العناوين في كل الفصل على الأغلب.