المصدر: أبوظبي - وام

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أطلق «أرشيف عكاسة» التابع لمركز المورد في جامعة نيويورك أبوظبي، 12 ألبوماً رقمياً لصور تاريخية من الأرشيف، تحتوي على أكثر من 1500 صورة تتضمن لقطات من دول عدة في مختلف أنحاء المنطقة، وتؤكد التزام الأرشيف بتوثيق التاريخ وتسخير التصوير الفوتوغرافي كوسيلة لهذا الهدف، وتتضمن الألبومات لقطات.

وقالت ياسمين سليمان، مديرة مجموعات الأرشيف في جامعة نيويورك أبوظبي، إن هذه الصور تعود إلى الفترة من ستينيات القرن الماضي وحتى العقد الأخير من القرن التاسع عشر، وتوثق تنوعاً مذهلاً في اللباس التقليدي والتقاليد وفن العمارة والمناظر الطبيعية ولمحات من الحياة اليومية.

وأضافت: «يعود نجاحنا في جمع هذه التشكيلة الواسعة من المواد الأرشيفية إلى اتباعنا أسلوباً مرناً، فبالإضافة إلى اقتناء الصور، نعمل على رقمنة الصور والألبومات وإعادتها إلى أصحابها الذين يهمهم توثيقها وتوفيرها على موقع «عكاسة»، ما يسمح لهم بالمحافظة على الصور الأصلية؛ إذ يضم الأرشيف الرقمي على الإنترنت حالياً أكثر من 2800 من هذه الصور بفضل هذه المبادرة».

ويشكل «عكاسة» أرشيفاً حياً لتراث العالم العربي والمناطق المجاورة، كونه جزءاً من المورد «المركز العربي لدراسة الفن» في جامعة نيويورك أبوظبي، الذي يكرس جهوده لتوثيق تاريخ التصوير الفوتوغرافي في المنطقة وحفظه.

ويدعم المورد أعمالاً بحثية في مختلف المجالات الأكاديمية ذات العلاقة بتاريخ الفنون المرئية في العالم العربي، ويهدف إلى تكوين أرشيف يوثق الفن الحديث والتصوير؛ ليكون مركزاً للأبحاث في خدمة العلوم الإنسانية والاجتماعية وتدريسها.