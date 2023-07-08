ماريو فارغاس يوسا يتعافى

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

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سُمح للكاتب الإسباني البيروفي ماريو فارغاس يوسا، الحائز جائزة نوبل للآداب عام 2010، بالخروج أمس من مستشفى في مدريد كان أُدخل إليه بسبب مضاعفات إصابته بـ«كوفيد 19»، على ما أعلن أحد أبنائه.

وغرّد ألفارو فارغاس يوسا عبر تويتر: «إنّ والدي حصل على موافقة من الفريق الطبي للخروج من المستشفى»، مشيراً إلى أنّ «وضعه الصحي يتحسّن».

وكان الكاتب البالغ 87 عاماً والمقيم في العاصمة الإسبانية، نُقل إلى المستشفى، بعدما أدخل إليه بسبب «كوفيد19» لأول مرة في أبريل 2022.

وُلد فارغاس يوسا في 28 مارس 1936 لعائلة من الطبقة المتوسطة في بيرو، وكان أحد أبرز الأسماء في مرحلة «الازدهار» الأدبي في أمريكا اللاتينية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، إلى جانب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز.