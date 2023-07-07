الطالبة آمنة المنصوري بطلةً لتحدي القراءة العربي في الإمارات

المصدر: البيان

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فازت الطالبة آمنة محمد المنصوري، بلقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته السابعة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء الإعلان عن فوز الطالبة، خلال الحفل الختامي الذي شهدته دبي اليوم، بحضور معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة.

وجاء في المرتبة الثانية على مستوى الدولة الطالب محمد الحمادي.

وجاءت في المرتبة الثالثة على مستوى الدولة الطالبة إيمان محمد داود، من الشارقة.

وجاء في المركز الأول على الدولة لفئة أصحاب الهمم الطالب غريب محمد اليماحي.

وجاء في المرتبة الثانية على الدولة من فئة أصحاب الهمم الطالبة غاية زين الله.