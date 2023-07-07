«تشالنجرز» يفتتح مهرجان البندقية 30 أغسطس

المصدر: (البندقية ـــ أ ف ب)

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تُفتتح الدورة الثمانون لمهرجان البندقية السينمائي الذي يقام من 30 أغسطس إلى 9 سبتمبر بفيلم «تشالنجرز» (Challengers) للمخرج الإيطالي لوكا غوادانينو، من بطولة زندايا وجوش أوكونور ومايك فايست، على ما أعلن المنظمون الخميس.

وقال مدير المهرجان ألبرتو باربيرا في بيان إن لوكا غوادانينو الذي سبق أن أخرج عام 2017 «كال مي باي يور تايم»، يتناول في «تشالنجرز» مواضيع «الحب والصداقة والتنافس بين الذكور»، في «مشهد جذاب ومؤثر (...) يمثّل السينما في أنقى حالاتها».

وتؤدي نجمة هوليوود الصاعدة الممثلة الأمريكية الشابة زندايا في «تشالنجرز» دور تاشي دنكان، وهي لاعبة كرة مضرب موهوبة سابقة تحولت إلى مدربة وتزوجت من بطل في طور التراجع يتعين عليه أن يواجه باتريك الذي كان أعز أصدقائه وحبيب زوجته سابقاً.

ويتولى جوش أوكونور («ذي كراون») دور باتريك، فيما يجسّد مايك فايست («وست سايد ستوري») شخصية زوج تاشي دنكان.

ويُعرض الفيلم الأربعاء 30 أغسطس في افتتاح أقدم المهرجانات السينمائية الذي يحتفل هذه السنة بدورته الثمانين. ووضع موسيقى «تشالنجرز» ترينت ريزنور وأتيكوس روس.

وقال لوكا غوادانينو إنه «متأثر جداً» بكونه سيفتتح مهرجان البندقية بهذه «القصة الحديثة والقوية، المفعمة بطاقة الشباب والحب». ونقل البيان عنه قوله إنه «كمخرج»، يعتبر أن عرض فيلمه في افتتاح المهرجان «حلم أصبح حقيقة».