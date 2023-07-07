مجلس الطفل ينظم فعاليات تعليمية وترفيهية في الفجيرة

المصدر: الفجيرة ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل مجلس الطفل التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية أنشطته الصيفية التي تأتي ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان «قيّظ في الفجيرة» وتستمر حتى 28 يوليو الحالي بتنظيم عشرات الفعاليات، التي تتنوع بين عروض موسيقية وفلكلورية شعبية وورش تعليمية وتوعوية، وفقرات مسرحية، وقصائد شعرية، وإبداعات فنية، ومسابقات وألعاب للأطفال.

وشهدت الفعاليات تفاعلاً جماهيرياً كبيراً، من جانب أطفال وأهالي الفجيرة بمشاركة العديد من المؤسسات مثل مجلس زايد لأصحاب الهمم، ونادي الفجيرة العلمي، وجمعية سواعد الإمارات التطوعية، والفرقة الموسيقية لشرطة الفجيرة، وفرقة الوشاحات الحربية، واللولو مول بالفجيرة، ومجلس فرسان الفجيرة، بإشراف عام كل من هدى الدهماني النائب الثاني لرئيس الجمعية مديرة مجلس زايد لأصحاب الهمم، وموزة اليماحي المديرة التنفيذية للبرامج والأنشطة مديرة مجلس الطفل.

ورش عمل

وانطلقت الفعاليات باحتفالية «فرحتهم عيدنا» بمشاركة واسعة من أطفال الفجيرة أهاليهم، حضرتها رائدة الأعمال نعيمة الزعابي كضيفة شرف، ثم أقام مجلس الطفل ورشة عمل بعنوان «بالتراث نسمو» قدمها الأشقاء محمد ومريم وحليمة النقبي، وعامر الهاشمي أعضاء مجلس فرسان الفجيرة، كما نظم المجلس ورشة جدارية على الكانفس بألوان الأكريليك تحت شعار «الجمال في بحر بلادي» قدمها الفنان التشكيلي عوض عمايري وسط أجواء مفعمة بالطاقة الإيجابية والتحفيز الملهم للأطفال المشاركين.

وقالت هدى الدهماني «نسعى إلى إثراء واستثمار أوقات الطلبة بالأنشطة النوعية والفعاليات المصممة لتحقيق الفائدة والترفيه لهم خلال فترة الإجازة الصيفية، فضلاً عن تعزيز رسالة الجمعية في دعم وتمكين الأطفال الأصحاء وأصحاب الهمم، من خلال نشر الوعي المجتمعي والمعرفة الإنسانية لاستيعاب واقع المجتمع وأهدافه وقيمه، وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن والقيادة».

مهارات

من جانبها أوضحت موزة اليماحي أن البرنامج الصيفي للمجلس يهدف إلى إكساب الأطفال المهارات اللازمة لتسيير أمور حياتهم وتعزيز الثقة بأنفسهم، من خلال عمليات التعلم والتدريب على مستوى الأفكار والأفعال، وتشجيعهم على الاستزادة من المعلومات بطريقة تفاعلية وممتعة.

حضر الفعاليات، الدكتور حمد البقيشي المدير التنفيذي للجمعية، والدكتورة بدرية الظنحاني المدير التنفيذي للشؤون المجتمعية، وفاطمة الشهياري رئيسة جمعية سواعد الإمارات التطوعية.