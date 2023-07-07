إلهام الفضالة لـ«البيان»: حريصة على تقديم الفن الخليجي بأجمل صورة

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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أكدت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، التي شاركت، أخيراً، في مسرحية «شقة لندن»، التي عرضت في منطقة العين الخضراء، أهمية تقديم العروض المسرحية في دولة الإمارات، وحرصها على تقديم الفن الخليجي بصورة أفضل وأجمل، كما أبدت سعادتها بتفاعل الجمهور الإماراتي، لا سيما في منطقة العين، مع المسرحية التي قدمت الفضالة من خلالها الشخصية البدوية الكويتية بصورة جميلة، تعكس حالة التنوع المجتمعي في الكويت، ومنطقة الخليج عامة.

نخبة

«البيان» التقت إلهام الفضالة، وقالت: شاركت في مسرحية «شقة لندن»، التي تم عرضها خلال أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح بلدية العين، وذلك بمشاركة نخبة من نجوم دولة الكويت، في مقدمتهم الفنان طارق العلي، وشهاب جوهر، ومحمد عاشور، وفيصل السعد، والنجمة ميسر كمر، والنجم الإماراتي جمعة علي.

وتكاتف فريق العمل على تقديم مسرحية ذات طابع كوميدي اجتماعي ترفيهي هادف، بظهورهم في مشاهد وأحداث متنوعة ومثيرة، والتي تدور في أحد مقاهي لندن، ثم داخل شقة، وتتقاطع مع العديد من القضايا الاجتماعية الراهنة، وسنواصل عرض المسرحية بمشيئة الله تعالى في دولة خليجية أخرى.

وأضافت: «على الرغم من كوني فنانة أرصد تفاعل الجمهور بشكل مباشر على المسرح، إلا أنني أريد التنويه إلى أن الأعمال الدرامية هي الأقرب لقلبي من الأعمال المسرحية».

وأكدت في المقابل مشاركتها سابقاً في مسرح الطفل، الذي أيقنت من خلاله أنه المسرح الأكثر صعوبة بين أنواع الفن المسرحي، فهو يحتاج إلى مسرحيين يفكرون بعقلية إبداعية، للتمكن من إيصال فكرة العمل ومراميه للطفل بعيداً عن الإنشائية المباشرة والخطابية.

مسيرة

ولدى سؤالها عن سر عدم مشاركتها في الأعمال الدرامية خارج دولة الكويت، أجابت: «أتمنى فعلياً المشاركة في أعمال درامية خارج الكويت، إلا أن ظروفي الحالية لا تسمح بذلك، لا سيما رغبتي الدائمة بأن أكون بالقرب من بناتي، وعدم تركهن لمدة طويلة»، كما أشارت النجمة إلهام الفضالة إلى أن مسيرتها الفنية وصلت اليوم إلى 23 عاماً، الأمر الذي يحملها يوماً بعد يوم مسؤولية أكبر لتقديم أجمل وأسمى معاني الفن، ليرضي فعلياً ذائقة الجمهور.

ولدى سؤالها أيضاً عما يميزها عن غيرها من الفنانات عموماً؟ ابتسمت قائلة: «من الصعب أن أتحدث عن نفسي، وعن ما يميزني، فالجمهور هو من يتحدث».

شهرة مبكرة

تجدر الإشارة إلى مشاركة الفنانة إلهام الفضالة على حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أخيراً، فرحتها العامرة إثر تخرج ابنتها فجر في مرحلة الثانوية العامة. وباركت في الوقت ذاته لكل الخريجين والخريجات، الأمر الذي جعل متابعيها يتفاعلون معها، مهنئين بتخرج ابنتها.

وحققت الفنانة إلهام الفضالة شهرة مبكرة مقارنة مع غيرها من اللواتي سبقنها في هذا المجال بأعوام عدة، وليس هذا فحسب، إذ تنوعت أدوارها بين المسرحية والدرامية، ووقفت باقتدار فيها إلى جانب كبار نجوم الخليج، وفي مقدمتهم الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا، لتحقق عدداً من الجوائز خلال مسيرتها الفنية.