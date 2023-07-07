دبي تستضيف عروضاً كوميدية مفعمة بالمرح يوليو الجاري

المصدر: دبي - نهى حوّا

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تشهد العروض الكوميدية في دبي شعبية متزايدة في الآونة الأخيرة، وتستضيف المدينة الشهر الجاري مجموعة من الموهوبين من مختلف أنحاء العالم، ليقدموا عروضهم الممتعة والشيقة، حيث سيعيش الجمهور أجواء مفعمة بالتسلية والمرح.

وسلط موقع «واتس اون»، على عدد من العروض التي تقدمها المدينة خلال الفترة المقبلة وفي مقدمتها: عرض «سوق الكوميديا لرشدي» في «ذا كورتيارد بلايهاوس» في دبي الثلاثاء المقبل ، وهو عبارة عن مزيج مضحك من الستاند أب والارتجال مع قائمة من الكوميديين.

ضحك وطرافة

كما أشار الموقع إلى عرض الممثل المصري الكوميدي باسم يوسف على مسرح «مول الإمارات» 15 يوليو الجاري، حيث يقدم يوسف المعروف بتعليقاته الاجتماعية الساخرة رؤيته عن حال العالم اليوم، حيث سيعيش الجمهور أجواء مليئة بالضحك والطرافة.

وتطرق الموقع إلى عرض «اترك همومك في الخارج» (!Leave your worries outside) في «سيلفريدج لافتر فاكتوري»بدبي، والذي يضم بعضاً من أفضل الكوميديين في العالم، آدم بلوم ومايكل فابري وريد ريتشاردسون، وسبق أن استمتع الجمهور في المملكة المتحدة وأستراليا بالعرض، والآن حان دور جمهور دبي لعيش التجربة الفريدة من خلال جولتهم من 21 إلى 29 يوليو عبر مواقع مختلفة من المدينة.

ولفت الموقع إلى عرض «ليلة كوميديا حضرية» لنادي العروض الكوميدية لدبي «فلامينغو لايف» في موفنبيك أبراج بحيرات جميرا بعد غدٍ، حيث يمكن التعرف على الكوميديين في المدينة.