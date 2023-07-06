«بين السطور» يستضيف الكاتب زهران القاسمي اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف الحلقة العشرون من برنامج «بين السطور» في موسمه الأول، والذي يعرض كل خميس في تمام الساعة 10:30 مساءً، على تلفزيون دبي، وتقدمه الكاتبة الدكتورة بروين حبيب، الكاتب والشاعر زهران القاسمي الحائز الجائزة العالمية للرواية العربية عن روايته (تغريبة القافر) لعام 2023.

وفي فضاءات مكتبة محمد بن راشد، تحاور الإعلامية بروين حبيب ضيفها في الحلقة العشرين من البرنامج، في جملة نقاشات نتعرف من خلالها على الكاتب زهران القاسمي وقضايا تتعلق بالرواية والشعر.

وسيجيب زهران القاسمي، عن أسئلة منها: هل على الشاعر أن يتخلص من عناصر الشعرية ليكتب رواية ناجحة؟ وهل سيلتفت القراء إلى شعر زهران القاسمي الذي أصدر عشرة دواوين سابقاً بعد فوزه بجائزة البوكر الأدبية؟ ولماذا بعد نصف قرن وأكثر من كتابة قصيدة النثر من خلال أسماء كبيرة لا تزال تدافع عن أسباب وجودها وحقها في التعايش مع أنواع أدبية؟ وهل يخاف زهران القاسمي من الشهرة بعد حصوله على الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر التي تعد من أهم الجوائز الأدبية المرموقة في العالم العربي والتي تهدف إلى مكافأة التميز في الأدب العربي المعاصر؟ ويذكر، أن رواية «تغريبة القافر» تأخذ القراء إلى عالم الطبيعة والحياة في القرى العُمانية والأفلاج الذي اعتمدها العُمانيون منذ القديم كنظام للري.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج «بين السطور» يستضيف نخبة من الأسماء الأدبية والثقافية والفنية من مختلف المجالات الإبداعية، وعدداً من الشخصيات التي أثرت في مجالات الحياة المختلفة في حوارات شيقة ومتنوعة المضامين تأخذنا إلى عوالم الفكر والحرف والكلمة والإبداع والفنون بشتى أشكالها.