200 نشاط تفاعلي في مخيم «الثقافة والشباب» الصيفي

المصدر: دبي ـــ البيان

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أعلنت وزارة الثقافة والشباب عن إطلاق المخيم الصيفي 2023 بنسخته الرابعة، اعتباراً من 10 يوليو الجاري حتى 11 أغسطس المقبل، في حدث موسمي حافل يؤسس لبرامج تضم أكثر من 200 نشاط تفاعلي، بهدف تمكين أفراد المجتمع عبر الاستثمار الأمثل لطاقاتهم وأوقات فراغهم، وتنمية قدراتهم وتوسيع مداركهم وتوعيتهم بالتوجهات المستقبلية، فضلاً عن تعزيز ثقافتهم وتعميق ارتباطهم بالهوية الوطنية، وترسيخ قيم الأجداد والآباء في نفوس الأجيال القادمة.

فعاليات

وتتضمن فعاليات المخيم الصيفي التي تمتد لمدة 5 أسابيع متتالية، مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية والتعليمية، بما في ذلك ورش عمل إبداعية، ودورات تخصصية، وتدريبات مهنية، ولقاءات وجلسات نقاشية، وتجارب علمية، وبطولات رياضية، ورحلات ميدانية، جميعها تستهدف أفراد المجتمع من عمر 6 سنوات وصولاً إلى كبار المواطنين ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً، ويتم تنظيمها بالشراكة مع جهات رائدة في القطاعين الحكومي والخاص، وبالتعاون مع نخبة من المتخصصين والمدربين المحترفين.

مبادرات

وحول أهمية المخيم، قال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب: «تحرص دولة الإمارات باستمرار على تنمية أفراد المجتمع من خلال برامج ومبادرات تسهم في خلق بيئة تفاعلية مواتية للاستثمار في قدراتهم».

وأضاف: «يعد المخيم الصيفي مبادرة مثالية لتحقيق التنمية المستدامة التي تمضي نحوها دولة الإمارات بخطى ثابتة، من خلال تطوير قدرات ومواهب أفراد المجتمع من كل الفئات العمرية، إذ يوفر المخيم بيئة مشجعة لاكتشاف المهارات الجديدة».