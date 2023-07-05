«الشارقة للكتاب» تبحث الشراكات مع خبراء المكتبات العالميين

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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بحثت «هيئة الشارقة للكتاب»، الممثل الوحيد للثقافة العربية في دورة العام الجاري من «المؤتمر والمعرض السنوي لجمعية المكتبات الأمريكية»، سبل بناء وتعزيز الشراكات مع خبراء قطاع المكتبات العالميين لمواكبة التحولات وترسيخ مرونة هذا القطاع وضمان النمو المستدام لجميع المكتبات في الإمارات والمنطقة العربية والعالم. جاء ذلك في الحدث المتخصص بقطاع المكتبات الأكبر من نوعه في العالم، الذي أقيم في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية أخيراً، والذي جمع نخبة من أمناء المكتبات والكتّاب والناشرين والعارضين والمعلمين، ومجموعة من كبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم.

والتقى أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب ورئيس الوفد المشارك في الحدث، تريسي هول، مدير جمعية المكتبات الأمريكية لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وناقشا خطة تنظيم الدورة الـ10 من «مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات» السنوي الذي يقام بالتعاون مع «جمعية المكتبات الأمريكية» على هامش الدورة الـ42 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023» في نوفمبر المقبل.

ويعتبر «مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات» الحدث الوحيد الذي تشارك «جمعية المكتبات الأمريكية» في تنظيمه خارج الولايات المتحدة، ما يعد شهادة حية على مكانة الإمارة على المستويين الإقليمي والعالمي.

والتقى العامري بالدكتورة كارلا هايدن، رئيسة مكتبة الكونغرس الأمريكية، لمناقشة فرص التعاون والاستفادة من مكانة الشارقة كمدينة عالمية للمعرفة والثقافة وجهودها الواعية في تنشيط دور المكتبات وتمكينها من تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال أحمد العامري: «تحرص هيئة الشارقة للكتاب على المشاركة في هذا الحدث السنوي لدوره الرئيسي في توفير منصة عالمية تجمع نخبة من كبار العاملين في قطاع المكتبات والمؤسسات المعرفية وصناعة النشر بهدف حشد جهودهم الرامية لترسيخ تماسكهم وترابطهم وتركيزهم على المستقبل لتحقيق أهدافهم المشتركة ومواصلة ترسيخ دور المكتبات في تعزيز النمو الاجتماعي والفكري والوصول للتنمية المستدامة في العصر الرقمي».