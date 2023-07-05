«بيت ذا هيت» في دبي.. أجواء عالمية فريدة

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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أمسيات مليئة بأروع الأجواء الترفيهية، مع مجموعة من العروض الرائعة لفنانين وفرق موسيقية عالمية تحتضنها دبي من خلال سلسلة الحفلات الموسيقية «بيت ذا هيت» التي تنطلق 15 يوليو الجاري بالتعاون مع «مفاجآت صيف دبي» وSpotlight و«أنغامي»، حيث سيحيي الحفلات موسيقيون عالميون مثل WEGZ و«كايروكي» و«مسار إجباري»، لتصدح في الإمارة موسيقى وأنغام فريدة.

ويستعدّ فنان «الراب» المصري الصاعد «ويجز» ونجم موسيقى «الهيب هوب» الشهير DizzyTooSkinny للقاء محبّي الموسيقى الإيقاعية خلال العرض الأول من سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» لهذا الصيف، في «ذا أجندا» دبي بمدينة دبي للإعلام في 15 يوليو الجاري.

وتشهد الأمسية الثانية من هذه الحفلات إطلالة فرقة موسيقى «الروك» المصرية الشهيرة «كايروكي»، برفقة النجم «الفرعي»، في عرض فني مشترك في «ذا أجندا» بمدينة دبي للإعلام 22 يوليو الجاري. ويحيي مغني «الراب» المصري «عفروتو» حفلاً مباشراً في «ذا أجندا» في 29 يوليو، برفقة الفنان التونسي «بلطي» ومغنّي «الراب» السوداني «سولجا».