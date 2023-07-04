انطلاق موسم أصيلة الثقافي الـ44

المصدر: أصيلة-البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت مؤسسة منتدى أصيلة، تحت رعاية الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، فعاليات موسم أصيلة الثقافي الدولي الرابع والأربعين، حيث تنظمه في دورتين، في الصيف وفي الخريف على غرار الموسمين السابقين. وينظم الموسم بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الثقافة)، وجماعة (بلدية) أصيلة.

وتخصص الدورة الصيفية للفنون التشكيلية، حيث انطلقت أمس وتستمر إلى يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023. وخلال هذه الدورة يحتضن الموسم ندوة حول «الفن المعاصر والسؤال الثقافي» يومي 14 و15 يوليو، وندوة ثانية حول «التشكيل المغربي والتداول النقدي» يومي 20 و21 يوليو، كما سيتم تنظيم حفل تكريم الفنان التشكيلي المغربي عبدالكبير ربيع يوم 16 يوليو.

وابتداء من يوم السبت 15 يوليو سيحتضن رواق المعارض بمركز الحسن الثاني للملتقيات معرضاً للفنانين المغربيين «نرجس الجباري» و«محمد عنزاوي» إلى جانب معرض أعمال«الأطفال مواهب الموسم»، كما سيقام بديوان قصر الثقافة «معرض الفنانين الزيلاشيين الشباب»، وسيخصص فضاء بهو قصر الثقافة لعرض أعمال الفنان «معاد الجباري»، إلى جانب ذلك تحتضن مكتبة الأمير بندر بن سلطان مشغل «التعبير الأدبي وكتابة الطفل»، التي يشرف عليه مصطفى البعليش، لفائدة طلبة المدارس الإعدادية والثانوية في أصيلة.

كما تجدر الإشارة إلى أن الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الرابع والأربعين سيتم تنظيمها خلال شهر أكتوبر، وستستضيف مجموعة من الندوات في إطار الدورة السابعة والثلاثين لجامعة المعتمد بن عباد المفتوحة، بالإضافة إلى ندوتين تنظمان بتنسيق مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد.