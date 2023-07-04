العدد 46 من مجلة «المسرح» .. حوارات شيقة ورسائل ثرية

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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مجموعة متنوعة من الحوارات والمقالات والرسائل والمتابعات حول الأنشطة والقضايا المسرحية المحلية والدولية ضمن العدد (46) من مجلة المسرح الشهرية (يوليو) التي تصدرها دائرة الثقافة في الشارقة.

ففي باب «مدخل» سلط العدد الضوء على تحضيرات الدورة العاشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة.

وفي «قراءات» كتب باسم صادق عن أهمية الاشتغال المسرحي على التراث المحلي وجاذبية الفرجة الشعبية، انطلاقاً من مشاهدته مسرحية «ياسين وبهية» العرض الاحترافي الأول للمخرج المصري الشاب يوسف مراد منير. وقرأ أحمد السبياع مضمون النص وأسلوب الإخراج في عرض «عيد ميلاد سعيد» للمخرجة المغربية فاطمة الزهراء لهوتير. وتحدث محمود الحلواني عن المسافة بين الخيالي والواقعي، متأملاً الخصائص التقنية لعرض «حيث لا يراني أحد» الذي قدمه أخيراً المخرج المصري محمود صلاح عطية. وعن مسرحة الشعر التقليدي وتوظيف فن الملحون في الخشبة، كتب الحبيب بوسالمي في ضوء معاينته لعرض «الصفا» للمخرج الجزائري أبوبكر الصديق بن عيسى. وكتبت سوزان المحمود عن «أكاديمية الضحك» العرض الذي أخرجه السوري سمير عثمان الباش.

«حدث ذات مرة»

وكتب خالد رسلان عن المعاني وتجلياتها المرئية في العرض الإماراتي «حدث ذات مرة» الذي أخرجه أخيراً مهند كريم.

وفي «حوار» نشرت المجلة مقابلة أجراها نورالدين بالطيب مع المخرج المعز المرابط، بمناسبة تسلمه مهام إدارة المسرح الوطني التونسي وأيام قرطاج المسرحية.

وعن ماضي وحاضر مسرح عنابة في الجزائر، كتب عبد الكريم قادري في «صروح». وفي باب «أسفار» حكى المخرج اللبناني مشهور مصطفى قصة أولى رحلاته المسرحية إلى فرنسا قبل نحو أربعة عقود.

وفي «رؤى» نقرأ مقالة بعنوان «كيف يساعدنا المسرح في التعافي من الصدمات؟»، بقلم ميشيل شانونات وترجمة أحمد الويزي، إضافة إلى مقالة أخرى بعنوان «أبوالفنون والذكاء الاصطناعي.. بدايات ومآلات» بقلم هايل المذابي.

وفي «متابعات» كتب صبري حافظ عن أبرز ملامح الدورة (77) من مهرجان أفينيون الفرنسي، الذي ينظم في الفترة (5-25) يوليو الجاري. ولمناسبة مرور مائة عام على تأسيس فرقة رمسيس التي أسسها يوسف وهبي (1923) استعاد سيد علي إسماعيل بعض الوثائق الدالة على الجهود الرائدة لوهبي في إطلاق أول مدينة عربية للفنون في القاهرة في الفترة (1931-1934).

وتضمن «رسائل» تغطيات وتقارير من الشارقة والدوحة والرباط ومسقط وباريس وبيروت.