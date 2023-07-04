«الفجيرة للفنون الجميلة» تطلق النسخة الخامسة من «صيفنا فن»

المصدر: الفجيرة ـــ البيان

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أطلقت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة برنامجها الصيفي في نسخته الخامسة «صيفنا فن» الذي يستمر حتى نهاية أغسطس المقبل، بمشاركة مختلف شرائح المجتمع، ابتداءً من عمر 8 سنوات وما فوق.

وتتناول أنشطة البرنامج الذي يعقد في مقر الأكاديمية، صقل مواهب المشاركين وتطوير قدراتهم الفنية، في العديد من المجالات الفنية التي تركز على تعليم فن الرسم والخط العربي وتفرعاتهما، علاوة على تعليم تقنية الحرق على الخشب، كما خصص في البرنامج ورش لتعليم التصوير الفوتوغرافي، وفن النحت وتشكيل الفخار، وتنظيم ورش في التمثيل والمسرح، وفي مجال الموسيقى سيتم تخصيص محاضرات نظرية عن تاريخ نشأة الموسيقى والآلات الأوركسترالية.

وقال علي عبيد الحفيتي، المدير العام للأكاديمية: إن الأكاديمية تواصل تنظيم الأنشطة الصيفية لجميع شرائح المجتمع من داخل إمارة الفجيرة وخارجها، بهدف تنمية القدرات الفنية والإبداعية للمشاركين في البرنامج الصيفي، تحت إشراف مدرسي الأكاديمية، الذين يمتلكون خبرات علمية متطورة، تواكب مسيرة الحركة الفنية المحلية والدولية.

وأكد أن جميع الأنشطة ومشاريع الأكاديمية الفنية، نابعة من دعم وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، وذلك في إطار تطوير الحركة الفنية في إمارة الفجيرة.

وأشار الحفيتي إلى أن برنامج هذا العام سيشهد دخول ورش فنية كتعلم مهارات التمثيل المتنوعة وتشكيل قطع فنية من الفخار، وكيفية تعلم أساسيات الزخرفة، وتعلم أساسيات التصوير بالهاتف الذكي. كما سيركز على تنفيذ لوحات فنية بتقنية الكولاج وتعلم أساسيات تقنيات الحفر والطباعة، إضافة إلى تنفيذ العديد من الورش الفنية في مختلف المجالات.