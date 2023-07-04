الموسيقى في دبي إبداع عالمي وتواصل حضاري

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

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مبادرات دبي وفعالياتها الموسيقية على مدار العام واستضافتها مشاهير الموسيقى وفنونها في العالم، أسهمت في تعزيز الفنون الموسيقية العالمية ونشر ثقافة المجتمعات وترسيخ قيم التواصل الحضاري بين مختلف الشعوب والأعراق تحت مظلة الإبداع والابتكار والفرح.

حضور استثنائي

وفي السياق أكد محمد مرشد أول عازف إماراتي على آلة الساكسفون أن إنعاش الثقافة الموسيقية في إمارة دبي يعد جزءاً من استراتيجيتها، لتشجيع الإبداع والابتكار، إلى جانب إثراء المشهد المجتمعي بمسارات متعددة للموسيقى المعاصرة والكلاسيكية من خلال فعاليات ومبادرات العديد من مؤسساتها الفنية، وفي مقدمتها دبي أوبرا، التي تعد أول منشأة ثقافية ذات طراز عالمي تحتضن العديد من المناسبات والفعاليات الموسيقية من مختلف أنحاء العالم إلى جانب حضور استثنائي لنخبة من الفنانين العالمين الذين يقدمون أعمالهم الفنية الشهيرة، ما يبرز الدور الكبير لإمارة دبي في دعم الفنون الموسيقية وتعزيز حضورها على خارطة الاقتصاد الإبداعي وتشجيع المواهب الشابة في اكتشاف قدراتهم من منطلق التفاعل وتكثيف التجارب المحلية والعربية مع نظيرتها الغربية.

وتشير إيمان الهاشمي عازفة البيانو وأول مُلحنة إماراتية للأوركسترا بألحان كاملة من تأليفها، إلى أن دبي باتت الوجهة الأولى لمبدعي العالم، حيث البيئة الأمثل لخلق الإبداع واستثماره في تنويع الثقافة الفنية المحلية والعالمية على حد سواء، إذ توفر مناخاً حقيقياً ومناسباً لتحفيز إنتاج وتطوير الأعمال الفنية الخالدة، وبالتالي توليد قيمة اقتصادية عالية من خلال دمج الفنون الإبداعية مع فرص الاستثمار ذات العوائد المتميزة، ما جعل دبي كوكباً للإنسانية والحب والثقافة والإبداع.

جماليات الاختلاف

وأوضح الفنان والملحن الإماراتي عبدالله الشحي أن الفعاليات والمبادرات الموسيقية في إمارة دبي منحتنا نحن الفنانين والمبدعين في قطاع الموسيقى العديد من الفرص الاستثنائية في حضور أو المشاركة في تكوين تجارب فنية واعدة، من خلال منظومة تفاعلية مستدامة، وحريصة على استقطاب فنانين عالميين ومحتوى موسيقي ثري، قد يكون نقطة انطلاق للعديد من المواهب الشابة أو مصدر إلهام لإنتاج مشروعات فنية.

وأشار الشحي إلى الدور الملهم الذي تقوم به المؤسسات الفنية في رعاية مسيرة المواهب الشابة في إمارة دبي والوصول بهم إلى مرحلة الاحتراف عبر منهجية مدروسة، وتوفير الورش التي يشرف عليها أهم الخبراء والفنانين، والتي تتيح للمشاركين فرصة تطوير وتعلم المهارات الموسيقية والفنية اللازمة لإبداع الموسيقى والتعبير الفني، وتكوين شبكات اجتماعية بين الموسيقيين والفنانين المحترفين والهواة، مما يتيح لهم فرصة للعمل سوياً على مشاريع فنية وتبادل الخبرات والأفكار، إلى جانب تعزيز التعلم المستمر والتطوير المهني تحت مظلة التنوع وجماليات الاختلاف بين الإيقاع الإماراتي والغربي والعكس صحيح.

منصة شبابية

وحول أهمية المبادرات التي ترعاها إمارة دبي ودورها في اكتشاف المواهب الشابة، يقول أول فنان إماراتي تخرج في أكاديمية «بيت العود العربي» طارق المنهالي، والذي لقبه الموسيقار نصير شمة بـ«صوت الأصالة»، إن مهرجان دبي لموسيقى الشباب، إحدى مبادرات هيئة الثقافة والفنون في دبي شكل نقطة انطلاق مهمة في مسيرة الفنانين الشباب، كونه يحمل طابعاً معاصراً ويستمد معطياته من أفكار ومؤلفات موسيقية تخص الفئة الشبابية، كما يهدف إلى تسليط الضوء على إبداعات مراكز الفنون الموسيقية والشركات الفردية المختصة بالمجال الموسيقي والموجودة في إمارة دبي ودولة الإمارات بصفة عامة، كونه وفر منصة لإثراء كافة مجالات الفنون الموسيقية ومنها على سبيل المثال الغناء والتأليف الموسيقي والعزف على الآلات والتلحين والأداء الحركي.. وغيرها.

انطلاقة عالمية

وفيما يتعلق بالتأثير الإيجابي لإمارة دبي في إثراء المشهد العالمي الموسيقي يقول الفنان المقيم في إمارة دبي أنس الحلبي، الذي يعد أول عازف على آلة الهاندبان في الشرق الأوسط ومؤسس أول هاندبان اوركسترا في العالم: احتضنت دبي في عام 2021 تأسيسي لمشروعي الثاني «دبي اوركسترا الهاندبان»، وهي أول فرقة للآلة، وضمت 82 عازفاً من 23 دولة حول العالم، والمنبثقة من المشروع الأول «دبي هاندبان فاميلي»، والتي تضم في عضويتها أكثر من 500 عازف، لافتاً إلى أن أكثر ما يميز هذه الآلة عن غيرها من الآلات الموسيقية بأن تردد صوتها هو نفس تردد صوت الماء المحيط بالجنين.

ويضيف الحلبي: فازت أوركسترا «الهاندبان» بجائزة أفضل فرقة موسيقية متكاملة، وذلك ضمن مهرجان «دبي لموسيقا الشباب» في دورته الأولى والذي يعد نموذجاً استثنائياً للحراك الفني الذي تشهده إمارة دبي عبر فعالياتها ومهرجاناتها المختلفة.