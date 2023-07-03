الطفل خالد الكعبي يبهر نجوم الكويت بـ«اليولة»

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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أبهر الطفل الإماراتي خالد الكعبي الذي يبلغ من العمر 5 أعوام، على هامش مسرحية «شقة لندن»، والتي تم عرضها خلال أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح بلدية العين، نخبة من نجوم دولة الكويت، حيث قدم لهم عرضاً جميلاً لفن اليولة مستخدماً سلاحه بكل خفة ورشاقة.

وحرص نجوم مسرحية «شقة لندن» وفي مقدمتهم الفنان طارق العلي، وإلهام الفضالة، وشهاب جوهر، ومحمد عاشور، وفيصل السعد، والنجمة ميسر كمر، والنجم الإماراتي جمعة علي، على لقاء الطفل الإماراتي خالد الكعبي، والذي يتسم بجرأته وعفويته الجميلة رغم صغر سنه، وقدم عرضاً أصيلاً على وقع أغنية «يا هل اليولة» التي غناها الفنان الإماراتي ميحد حمد. وحرص الفنانون وفي مقدمتهم طارق العلي على تشجيع الطفل الكعبي، وتصويره، ونشر مقاطعه على حساباتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال الفنان طارق العلي لـ«البيان»: «نعم، لقد أبهرنا الطفل خالد الكعبي في تقديمه لعرض اليولة باستخدام السلاح على هامش مسرحية «شقة لندن»، وحرصت شخصياً على تصويره لأدائه الجميل، وشجعته على الاستمرار، وتطوير هذه الموهبة الأصيلة أيضاً».

وقال النجم الكويتي الشاب محمد عاشور: «لم أستطع تخطي العرض الجميل الذي قدمه الطفل خالد، وقمت بتشغيل أغنية «يا هل اليولة» التي تفاعل معها، وحرص على تقديم عرض حاز إعجاب الجميع، ولا أتمنى له سوى التوفيق والنجاح بإذن الله تعالى». مؤكداً على أن اليولة تعد فعلياً فناً أصيلاً تحتاج إلى مهارة عالية وتدريب مستمر.

فن شعبي

وتعتبر اليولة فناً شعبياً إماراتياً أصيلاً، وتستخدم في معظم المناسبات، وتستهوي جيلاً من الصغار والشباب. وهي تدل في الوقت ذاته على الشجاعة والفروسية واستعراض القوة، حيث يستعرض المؤدون مهارات التحكم بسلاح اليولة. وبانتشارها بدأ بروز اتجاه ثقافي وطني ينادي بالاهتمام بالموروث الثقافي بشكل عام وتحفيز الشباب والناشئين والأطفال على ممارسته.