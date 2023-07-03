جسور دبي.. إبداعات تعكس جمال المدينة

المصدر: دبي - وفاء السويدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمتاز دبي بأيقونات معمارية تعكس جمال المدينة وحداثتها.. ومن بين هذه الأيقونات الجسور الفريدة التي تشكل إلهاماً لعشاق الفن، حيث تمزج بين البنية التحتية عالية الجودة والإبداع في التصميم لتزيد المدينة جمالاً وألقا وروعة.

جسر المكتوم

«البيان» التقت المهندس رشاد بوخش نائب رئيس المنظمة العربية للمتاحف للحديث عن المشهد المعماري لبعض الجسور في دبي حيث يقول: أول جسر كان في دبي هو جسر المكتوم منذ عام 1961 وكان جسراً في اتجاهين فقط، بعد ذلك تطورت الجسور في دبي بالذات وأصبح هناك جسر القرهود وجسر المعبر التجاري، وأصبحت الجسور ذات ناحية جمالية ومعمارية مميزة.

‏ويتابع: جسر «إنفينيتي»هو جزء من محور الشندغة ويربط بين منطقة ديرة وبر دبي، ويعبّر عن طموحات دبي اللانهائية، ويرمز إلى دبي المدينة المستمرة في التطور والجمال، ويتيح الجسر إمكانية مرور أنواع السفن واليخوت والقوارب المختلفة بشكل حر طوال اليوم، ‏إضافة إلى الإضاءات الليلية التي تزين هذه التحفة المعمارية.

معالم هندسية

ويؤكد بوخش أن جسر الخليج التجاري أو المعبر التجاري يتسع لعدة مسارات، ويأتي على شكل مثلثات موجودة في الوسط تربط بين جهتين إضافة إلى الإنارة الطبيعية والإضاءات الملونة والساطعة على أسفل الجسر.

‏وتحدث بوخش عن جسر التسامح الذي جاء مع مشروع القناة لربط نهاية خور دبي مع بحر جميرا وهناك زاوية جميلة للتصوير من ناحية حديقة الصفا وهي تتيح رؤية الأبراج في الجهة الثانية من خلال القوس الكبير هناك، وهو جسر غير مستقيم وملتو ليعطي شكله جماليات وزوايا مختلفة لمن يعبر الجسر من فوق من حديقة الصفا إلى الجهة الأخرى.

القناة المائية

‏وقال بوخش إن جسر المشاة «الملتوي» الموجود على القناة المائية، صمم بطريقة ملتوية ومبني من الفولاذ والحديد، وكلما تقدمت عدة خطوات تتغير المناظر في الخارج والزوايا، وكذلك الإضاءة الليلية للجسر رائعة وهي متغيرة ومختلفة، وقد صُنّف أخيراً كأحد أجمل الجسور في العالم، ويسعى ‏جسر الميدان في تصميمه الجذاب ليعكس فكرة مأخوذة من التراث المحلي فهو على شكل حركة الأمواج أو الكثبان الرملية ويتميز باللونين الأزرق والبنفسجي.