عروض «شقة لندن» في العين .. كوميديا ودهشة وفرح

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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استضافت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مسرحية «شقة لندن» التي تم عرضها أيام عيد الأضحى المبارك في مسرح بلدية العين.

وذلك بمشاركة نخبة من نجوم دولة الكويت، وفي مقدمتهم الفنان الدكتور طارق العلي، وإلهام الفضالة، وشهاب جوهر، ومحمد عاشور، وفيصل السعد، والنجمة ميسر كمر.

والنجم الإماراتي جمعة علي. وتكاتف فريق العمل على تقديم مسرحية ذات طابع كوميدي اجتماعي ترفيهي هادف، بظهورهم في مشاهد وأحداث متنوعة ومثيرة تدور في أحد مقاهي لندن، ثم داخل شقة، وتتقاطع مع العديد من القضايا الاجتماعية الراهنة.

«البيان» التقت الفنانين الذين أكدوا أن العرض المسرحي تم تقديمه في إطار ترفيهي اجتماعي يسلط الضوء على قضايا مجتمعية هادفة.

مواقف وطرائف

إن ما ميز الفنان الدكتور طارق العلي حرصه المستمر على استخدام شتى الأدوات الفنية الكاملة التي منحته بريقاً خاصاً في المسرح، وقال في حديثه لـ«البيان»:

أنا سعيد جداً لعرض المسرحية في العين، وحرص الجمهور العيناوي على الحضور والتفاعل أيضاً. وأضاف في مسرحية شقة لندن تتشكل الكثير من المواقف الكوميدية والدرامية التي تعطي المسرحية قدراً عالياً من الحماس والتشويق، مُشيراً إلى أن المسرحية تقدم لجمهورها جرعة فكاهية.

وقالت الفنانة إلهام الفضالة التي تمتلك باعاً فنياً طويلاً، إضافة إلى خبرة مسرحية عميقة وطويلة: أعجبني تفاعل جمهور العين مع المسرحية، وأتمنى أننا قدمنا عرضاً لاقى إعجابهم واستحسانهم، وسنواصل عرض المسرحية في دولة خليجية أخرى.

وأكدت لـ«البيان» أنها تتمنى أن تشارك في أعمال خليجية خارج دولة الكويت، لولا ارتباطها بمسائل والتزامات عائلية. وأشارت إلى أن الأعمال الدرامية التي تشارك فيها وتعرض على الشاشات هي الأقرب لقلبها من المسرح.

وأوضحت الفنانة شهد سليمان أن المسرحية تناقش الكثير من القضايا الاجتماعية التي تلامس الواقع الخليجي، إذ تدور الأحداث في شأن 3 أسر خليجية تلتقي في الفصل الأول، بأحد المقاهي في لندن، لأخذ قسط من الراحة بعيداً عن أشغالهم والتزاماتهم الأسرية.

وأضافت: «وبسبب أن الأمور لم تسر كما جرى التخطيط له، تتعقد الأحوال بأحداث سيئة في الشقة التي يقيمون فيها في لندن، وتتشكل الكثير من المواقف الكوميدية والدرامية التي تعطي المسرحية قدراً عالياً من الحماس والتشويق والتفاعل».

وتمنى الفنان محمد عاشور أن يقدم شيئاً جميلاً ومفيداً ينال إعجاب الجمهور ويسهم في تسليط الضوء على بعض المشكلات الاجتماعية، ويسهم في علاجها.

وقال الفنان فيصل السعد: «نعم، يعد العمل المسرحي كوميدياً، إلا أنه لا يخلو من توجيه رسائل هادفة ونقدية على حد سواء كما أن العمل المسرحي يقدم رسائل اجتماعية مهمة تحاكي ظواهر واقعية. وأسعدني استمتاع جمهور العين بالمسرحية الفكاهية شقة لندن».

فريق العمل

وتجدر الإشارة إلى أن المسرحية الكوميدية «شقة لندن» من تأليف عيسى أحمد، وإخراج موسى آرتي، والمنتج سعيد السعدي. وقد تفاعل الجمهور العيناوي مع العرض المسرحي «شقة لندن» بشكل لافت، في مقابل حرص الفنان الدكتور طارق العلي على التفاعل الكبير مع الجمهور، والتعامل معهم أيضاً بعفويته ودعاباته وقفشاته التي أضحكتهم من القلب.