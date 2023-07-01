مبادرات دبي الفنية تثري الهوية الإبداعية العربية

المصدر: دبي ـ رشا عبد المنعم

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أكد خبراء ومتخصصون في مجال الفنون البصرية والعمارة، أن مدينة دبي تعد حاضنة إبداعية ذات تكوينات حضارية مستلهمة من اندماج الثقافات والهويات والذي يشكل روح مجتمعها المعاصر.

حيث يندمج التراث وتاريخ المنطقة محلياً وعربياً ضمن محيطها للتأثير والتأثر فيما يتعلق بالسرد المعرفي والثقافية ضمن مسارات الآداب وصناعة الأفلام وكذلك التصميم، والصناعات الحرفية التي تسهم في ابتكار هوية عربية جديدة لثقافة فنية مستدامة.

قصص مستدامة

وفي السياق، أكد خليل عبدالواحد مدير إدارة الفنون التشكيلية بهيئة الثقافة والفنون في دبي، أن مدينة دبي تمتلك طاقات فنية وإبداعية يتم اكتشافها وتقديم الدعم لها عبر مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات التي تشكل جزءاً من استراتيجية تشجيع الفنون وصناعتها الإبداعية.

وتسليط الضوء عليها بشكل كبير إلى جانب إعادة استكشاف التقنيات الحرفية والفنية لجماليات لقصص الفنون العربية وتاريخها الحضاري من خلال رؤية وقراءة نقدية وبصرية للتطورات الفنية الحالية، والتي تشمل الهوية المستدامة للأعمال الفنية، بصفتها القدرة على الاستمرار، وتستشرف مستقبل القطاع.

تنوع الأنماط

ويؤكد القيم الفني الدكتور فيباش بوريشانونت أن مجتمع دبي الإبداعي أسهم بكل تأكيد في سرد قصص التصميم فيما يتعلق بالفنون البصرية كمنصة رائدة لانطلاق وتطوير مسيرات فنية ناجحة للعديد من الفنانين والقيمين والخبراء الفنيين، باعتباره حاضنة للمهارات.

وتواصل المدينة العامرة بالمبادرات والفعاليات الاحتفاء بالتميز، وتشجيع وجهات النظر الصاعدة عبر استعراض المجمعات الفنية المستقلة والصاعدة. ليتيح بذلك التفاعل المثمر بين التراث الثقافي الغني والأنماط الفنية المعاصرة، وكذلك رؤية دبي البصرية والحضارية.

وتشير المهندسة ومصممة المنتجات لوتشي كازارمان إلى أن مدينة دبي راكمت تجاربها الثقافية عبر سنوات وحققت قفزات نوعية في مجال الفنون والتصميم القائم على استعادة روح التراث ومفرداته الحرفية المستوحى من هويتها الأصيلة، وتمثل قيمة واعدة لمستقبل الفنون الإماراتية تتجسد موضوعاتها في تصميم المنتجات.

وكذلك العروض الحية، والصور والوسائط الصوتية من خلال مقاربات ومشاريع الفنانين والمصممين المحليين والتي توظف الخيال والسرد القصصي للتعبير عن محيطها ومجتمعها المتعدد الجنسيات والثقافات.

دعم المواهب

وتوضح مصممة الأزياء بثينة الرشيد أن مجتمع دبي الإبداعي عبر مهرجاناته وفعالياته الخاصة بتصميم الأزياء يقوم بدور محوري بدعم المواهب الشابة في مجال تصميم الأزياء والموضة.

وتوفير طيف واسع من الفرص للمنطقة ومهاراتها الصاعدة التي تشكل المدينة ومعطياتها الثقافية مصدر إلهام طموح ومتجدد لتنوع قصصها وتقنياتها التي تجمع بين أصالة الشرق ومهارات المستقبل مما يوفر منظوراً معمقاً للطيف المتنوع من المكونات والأطراف المعنية التي تشكل منظومة قطاع التصميم وتسلط الضوء على المراحل المختلفة لإطلاق عمل تجاري متخصص بالتصميم.