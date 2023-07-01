آنا آتشيك: دبي ألهمتني الابتكار في مجال الفنون الرقمية

المصدر: دبي ـ وفاء السويدي

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فضاءات رحبة من الإبداع في عوالم الفنون، ترسمها وتهيئها دبي، أمام جميع الفنانين المبتكرين من دول العالم، ومن بينهم الفنانة العالمية المبدعة والرائدة في حقول الأن أف تي، آنا أتشيك، التي أكدت في حديثها لـ«البيان»، أن مزيج الإبداعات المعاصرة في دبي، بمجالات الفنون بشكل خاص، يلهمها، فهو ذات تنوع مذهل، بدءاً من الرسومات والفن على القماش ووصولاً إلى الفن الرقمي الذي يوظف التكنولوجيا «NFT» بشكل مبتكر.

آنا أتشيك واحدة من أوائل الذين ابتكروا استنساخاً ثلاثي الأبعاد لصورتها باستخدام منصة الألعاب ولأول توائم فنية في مجموعات NFT، وهي تحرص على الدوام، رغم أنها مقيمة في تايلاند وتعمل هناك، تحرص على الحضور إلى دبي على الدوام، للمشاركة في فعالياتها الفنية، كون الإمارة باتت منصة إبداع مهمة لجميع فناني العالم.

كما تؤكد، تمدهم بالجديد وتكفل لهم القدرة على التعريف بأنفسهم وإبداعاتهم على نطاقات أوسع. ولذا، فهي سعيدة وفخورة جداً بلوحاتها المعروضة في معارض وغاليريهات عديدة في دبي، إلى جانب المعارض الأخرى في طوكيو وبرشلونة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا وأوكرانيا.

ألوان زاهية

تفضل الفنانة آنا أتشيك، تصوير أفكارها بألوان زاهية باستخدام التدرجات والشخصيات الفنية، وهي تعتبر أن الفنان قادر بمهارة وجمالية على ترجمة الموضوعات الاجتماعية الحالية من خلال أبطال وأيقونات يجسدها ويكرسها، وهي ربما ترى أنها أكثر فاعلية ومهارة للإدراك البشري وتؤدي الرسالة والغرض المطلوب.

كما تؤمن بأن واجب الفنان بث الطاقة الإيجابية الفعالة في المجتمع وتحقيق التأثير البناء.

جذوة

لقد ألهمت دبي، آنا أتشيك، في رحاب مجالات الفنون، وعن ذلك تقول: ألهمتني دبي وأمدتني بأفكار فريدة حول الابتكار والتجديد في الفن.

ورحت أتابع تطورات المشهد الفني في المنطقة والعالم من خلالها، وقد ارتأيت وأنا أنهل من طاقات الإبداع التي ترويها دبي، إنشاء شخصياتي الفنية التي تحمل كثير الرسائل، بطريقة جاذبة، مثل: خيول كاريكاتورية فرسمت مجموعة جادة من الأعمال الفنية بالخيول وقدمتها في معرضي الشخصي الأول في دبي في جزيرة بلووترز الخريف الماضي.

وكنت أعمل بجد وتلقيت الكثير من الدعوات للتعاون في دبي. ونتيجة لذلك منذ ذلك الوقت، أصبح لدي 4 معارض شخصية، و3 مشاريع رقمية ومعرض فني فردي واحد.. وغير ذلك الكثير، في دبي، إضافة إلى تعاون مع علامات جارية مهمة، مثل الحدث الأخير، قبل أسابيع، في دبي مول، حيث كانت تجربة رائعة.

وأما عن مستقبل الفنون الرقمية، ودور دبي في تعزيز قيمتها ونجاحاتها العالمية، فتقول آنا أتشيك:

لا شك أن الفنون الرقمية تعيش أزهى وأبهى مراحل ارتقائها وتطورها وتمكينها، على الصعيد العالمي، من خلال ارتقائها وتطورها النوعي في دبي.

والتي تسهم في التوظيف الخلاق للتكنولوجيا في مجالات الفنون ودعم طرق الابتكار لصوغ الجمال والحلول الكفيلة بترسيخ سعادة البشرية. وقالت إن التقدم المحقق في دبي بهذا المجال، كما في غيره، يثير الإعجاب حقاً.