94 مليون دولار للوحة «السيدة ذات المروحة اليدوية»

المصدر: (لندن - أ ف ب)

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حطمت لوحة «السيدة ذات المروحة اليدوية» للفنان النمساوي غوستاف كليمت، رقماً قياسياً في المزادات الأوروبية، إذ بيعت، أول من أمس، بمزاد في لندن مقابل 74 مليون جنيه إسترليني (نحو 94 مليون دولار) متجاوزة السعر المقدّر من دار «سوذبيز» التي نظمت المزاد.

وكان الرقم القياسي السابق في المزادات الأوروبية لمنحوتة ألبرتو جاكوميتي «رجل يمشي 1» التي بيعت في فبراير 2010 لدى «سوذبيز» لقاء 65 مليون جنيه إسترليني، قبل أن تحطمه «السيدة ذات المروحة اليدوية»، وهي من آخر أعمال كليمت الذي توفي عام 1918. وكانت الدار وصفت لوحة كليمت (1862 - 1918) بأنها «ليست فقط نجمة موسم المزادات الصيفي في لندن، بل كذلك واحدة من أجمل وأثمن ما عُرض في أوروبا على الإطلاق». وتوقعت «سوذبيز» أن تباع اللوحة مقابل 65 مليون جنيه إسترليني، وهو سعر أدنى بكثير من ذلك الذي بيعت به في نهاية المطاف بعد نحو عشر دقائق من المزايدات ساد فيها التشويق خلال التنافس النهائي الحاد بين اثنين من المشاركين. وسيتوجب على الشاري الفائز الذي أبقي اسمه طي الكتمان دفع مبلغ نهائي هو 85,3 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 108 ملايين دولار) شاملاً النفقات والرسوم.