«بين السطور» يستضيف عبد العزيز خوجة

المصدر: دبي-البيان

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تستضيف الحلقة الثامنة عشرة، من برنامج «بين السطور»، في موسمه الأول، الذي يعرض كل خميس في تمام الساعة 10:30 مساءً، على تلفزيون دبي، وتقدمه الكاتبة الدكتورة بروين حبيب، الدكتور عبدالعزيز خوجة؛ الشاعر السعودي والوزير والدبلوماسي السابق، إذ نتعرف في هذه الحلقة إلى الكثير من جوانب حياة الدكتور عبدالعزيز خوجة، الذي عمل وزيراً للإعلام والثقافة في المملكة العربية السعودية، و-أيضاً– سفيراً لبلده في عدد من بلدان العالم، ونتعرف أكثر إلى الشاعر الذي في حوزته ما يقارب 13 إصداراً أدبياً، وغنى قصائده نجوم عرب كبار، منهم محمد عبده ووديع الصافي وصباح فخري، وعبدالوهاب الدكالي وعبدالهادي بلخياط.

وقد درس الدكتور عبدالعزيز خوجة صاحب التجربة الإبداعية الغنية والمتنوعة، الكيمياء، وأحب الشعر الذي تعامل معه تماماً مثل الكيمياء، فهما –بالنسبة إليه -يلتقيان، وهناك تناغم شديد بينهما. وأما كيف ينظر إلى الإعلام الجديد القائم على وسائل التواصل الاجتماعي؟، وهل فعلاً تحقق ما ذهب إليه منذ سنوات طويلة، وهو تصريحه -في وقت سابق - بأن وزارات الإعلام يجب أن تزول تماماً في المستقبل؟، فتفاصيل الإجابات نتعرف إليها من خلال هذه الحلقة المميزة، التي يطرب فيها الضيف أسماع المشاهدين بأجمل قصائده عن الأب.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج (بين السطور)، يستضيف نخبة من الأسماء الأدبية والفنية من مختلف المجالات الإبداعية، وعدداً من الشخصيات التي أثرت في مجالات الحياة المختلفة في حوارات شيقة ومتنوعة المضامين، تأخذنا إلى عوالم الفكر و الحرف والكلمة والإبداع والفنون بشتى أشكالها.