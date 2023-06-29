دبي أيقونة ثقافة وواحة إبداع عالمية

المصدر: دبي - نهى حوّا

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أصبحت دبي أيقونة عالمية، تحتفي وتتغنى بروائعها وملامح جمالها وقصص تفردها جميع وسائل الإعلام العالمية البارزة، وكذا منصات وسائل التواصل الشهيرة، وأبرز المؤثرين في تلك الفضاءات.

وهذا ليس فقط بفضل نموها الاقتصادي وتفوقها في مجالات تنافسية كثيرة، إنما لكونها، أيضاً وقبل كل شيء، غدت واحة إبداعية بجدارة، تجمع مبدعي العالم، وتزخر بتجارب ثقافية وترفيهية مقرونة بروح وعطر التلاقي الثقافي والحضاري العالمي، ما أهلها لتكون، في نهاية المطاف، الوجهة العالمية المفضلة للعيش والإقامة، بالنسبة إلى النجوم والمبتكرين ورجال الأعمال، وللأفراد العاديين.

وهو ما نتبين مضامينه في القصص البهية المستدامة التي تتناقلها وسائل الإعلام العالمية عن دبي، التي تحتفي فيها بعمارتها المتميزة وبراعة تصاميم متاحفها وبنيتها التحتية المتطورة ووفرة أسواقها ومطاعمها، وبما تقدمه لزوارها وسكانها، من تجارب ثقافية وفي التسوق والرفاهية، قل مثيلها اليوم.

رفاهية لا توصف

يذكر موقع مجلة «آوتلوك إنديا» أن المدينة تنضح بشعور لا يوصف بالرفاهية يفوق أي مقارنة مع مكان آخر، وفي سبيل أن ينغمس الزائر حقاً بهذه العظمة لا توجد متعة أكبر من الخوض في العديد من تجارب التسوق ونمط الحياة التي تقدمها.

ويدعو الموقع إلى استكشاف العديد من عروض الترفيه والتسوق وأسلوب الحياة التي تقدمها المدينة والتي ستؤدي إلى إعادة تحديد المعايير لدى الزائر، مع أفضل مراكز التسوق التي تضم أفضل العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية، ومجموعة مطاعم الأكل الفاخر التي حاز العديد منها على نجمة ميشلان وتم الاعتراف بها في قائمة أفضل المطاعم في العالم.

ويؤكد الموقع أن دبي الوجهة الأولى للراغبين بترفيه وتسوق متميزين، وأنها مركز الإبداع وصانعي الصيحات في الموضة وشتى الحقول، حيث يمكن للزائر أن يجد ما يتمناه، فمشهد التنوع في الخيارات الترفيهية وألوان الرفاهية فيهـا يشكل مصدر جذب دائم يدفع الاتجاهات العالمية لاختيار المدينة محطتها الأولى.

ويرى الموقع أن مراكز الإبداع والموضة والحلي والتسوق المتنوعة، الفخمة، في دبي تشكل مصدر جذب للزائرين، ذلك مثل ما هي الحال في دبي مول ومول الإمارات و«مركز برجمان» و«نخيل مول»، حيث تظهر أحدث صيحات الموضة.. واحة الرفاهية الفاخرة والمفضلة لدى عشاق الموضة، حيث تجتمع العلامات التجارية تحت سقف واحد. وذلك وسط تصاميم معمارية فريدة. وتضاف إليها الشوارع الملونة بآخر صيحات الموضة أيضاً في «سيتي واك» وغيرها، كما تصطف في الشوارع أسماء مشهورة في صناعة الأزياء ما يحوّل الشوارع إلى أماكن نابضة بالحياة والألوان والأناقة.

وقت من العمر

ويصف الموقع دبي بملعب الذين يحتفلون بالمأكولات، لافتاً إلى أن المدينة التي تشعر المرء دوماً بأن هناك سبباً للاحتفال، تقدم العديد من الخيارات، حيث يمكن قضاء وقت من العمر، إذ تفتخر نواديها الشاطئية ومقاهيها بحشود، موفرة إمكان قضاء أوقات لا تنسى. علاوة على الأماكن في دبي التي يغسلها ضوء الشمس باللون الذهبي بجوار الشاطئ في أجواء مثالية للاسترخاء.

ويخص الموقع نخلة الجميرا بكثير الثناء والوصف حول مرافقها وتميزها، حيث يمكن قضاء أوقات لا تنسى في دبي لما تتمتع به من أجواء حيوية وانتقائية وأحداث مرصعة بالنجوم، فضلاً عن توفيرها إطلالات لا تضاهى.

قمة التميز

وبالنسبة للذواقة، يرى الموقع أن دبي تستحق الاستكشاف، لاحتضانها بعض أفضل المطاعم في العالم، حيث تجسد العديد من المطاعم الحائزة على نجمة ميشلان فن الطهي وتعرض قمة التميز في تذوق الطعام، ويمكن للزائر الانغماس في أجواء أنيقة داخل منتجعات فاخرة في دبي تحت إشراف طهاة حائزين على نجمات ميشلان يحتفلون بالمطبخ الإيطالي والفرنسي والهندي والمتوسطي وغير ذلك.

ومع مجموعة من الخيارات لتناول الطعام والحياة أو التسوق، يرى الموقع إمكانية الانغماس في الرفاهية التي لا يمكن أن يجد المرء شبيهاً لها في أي مكان آخر في العالم، حيث تقدم دبي تجربة فريدة للمسافرين والمستكشفين الذين يرغبون في اختبار الأفضل.