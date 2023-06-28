«كوكا كولا أرينا».. فعاليات تنشر البهجة في العيد

المصدر: دبي - البيان

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فعاليات فريدة، تنشر الفرح والجمال، تحتضنها «كوكا كولا أرينا»؛ موطن الترفيه الحي في إمارة دبي، في الأيام المقبلة خلال عيد الأضحى المبارك. وقد احتفت في الصدد، بتنظيم العرض الفني العشرين باللغة العربية واستضافتها لأيقونة الطرب السعودي الفنان محمد عبده، في يوم الأحد الموافق 2 يوليو.

ويأتي هذا بينما تواصل «كوكا كولا أرينا» منذ افتتاحها في عام 2019 في سيتي ووك، استقطابها لنجوم وعمالقة الغناء العربي من الشرق الأوسط بمن فيهم عبدالمجيد عبدالله، وراشد الماجد، وماجد المهندس، وأصالة نصري، وشيرين عبدالوهاب، بالإضافة إلى تنظيمها مؤخراً النسخة الأولى من Arabeats التي تضمنت عروضاً لعدد من الفنانين الصاعدين ممن يمتلكون قاعدة جماهيرية واسعة من جيل الشباب ومن ضمنهم سيلاوي، وبيج سام، ومسلم.

وقال مارك جان كار، المدير العام لـ«كوكا كولا أرينا»: «يسعدنا الإعلان بفخر عن تنظيمنا للعرض الفني العربي العشرين في «كوكا كولا أرينا»، ونعرب من خلال هذه المناسبة عن فخرنا بالشراكة مع شركات الترويج والفنانين والجهات الراعية للفعاليات والأحداث المقامة، ونرحب بزوار مدينة دبي الرائعة من مختلف أنحاء العالم».

وأضاف: «مع إعلاننا عن مجموعة متنوعة وقوية من الفعاليات والعروض الفنية في الفترة القادمة من عام 2023، يسعدنا استضافة المزيد من النجوم العرب الكبار، ونشجع الجمهور من مختلف الفئات على متابعة موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على كافة المستجدات حول الفعاليات».