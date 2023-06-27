صالات السينما في دبي تنوع وإبهار

المصدر: دبي - فادية هاني

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تقدم دبي لعشاق السينما خيارات متعددة وفريدة، فيمكنهم مشاهدة أفلامهم المفضلة، في دور السينما المتنوعة في الإمارة، التي تتميز بشاشاتها العملاقة، وتقنياتها المبهرة وتصاميمها الجميلة، ما يجعلهم يعيشون أجواء ممتعة في مشاهدة الأفلام.

وقال سعيد الجناحي المدير التنفيذي للعمليات في لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي: «دبي مدينة عالمية وكل ما فيها متطور وحديث ويواكب التطور في العالم بل يسبقه، لدينا ناطحات السحاب، وأفضل بنية تحتية في العالم، وأسرع معاملات حكومية والكثير من المزايا التي ننافس فيها العالم، ليأتي تعدد أنواع السينمات مواكباً لهذا التطور، من منطلق تعدد المراكز التجارية والأسواق والأماكن الترفيهية والسياحية وغيرها، ولذلك لدى محبي السينما خيارات عديدة يمكنهم الانتقاء منها حسب رغبتهم، وهذا التنوع يخدم السياح والمقيمين، وعلى سبيل المثال لا الحصر، في دبي سينما في الثلج يكاد لا يكون لها مثيل في العالم، وكل ذلك التنوع والإبهار يخدم الإمارة ثقافياً وسياحياً في مجال صناعة الأفلام ويعكس مدى تطورها في المجال».

خيارات متنوعة

وأكد جمال إسماعيل أحد رواد ومحبي السينما في دبي، أن الإمارة توفر خيارات عديدة لمحبي الأفلام، ومن بينها الشاشات العملاقة وسينما السيارات وأخرى رباعية الأبعاد بمؤثرات تجعل تجربة مشاهدة الفيلم متميزة ومختلفة، مشيراً إلى أنه يفضل السينما الكلاسيكية العادية ذات المقاعد العادية من دون مؤثرات، إلا أن ذلك لا يمنع استمتاعه بتجربة السينما في الهواء الطلق ويرى أنها تجربة تستحق التكرار بالفعل ولا سيما في أوقات الطقس المعتدل.

ومن بين دور السينما في دبي، نوفو سينما في مركز فستيفال سيتي والمكونة من 18 شاشة عبارة عن سينما رباعية الأبعاد، فيتحرك الكرسي الذي تجلس عليه طبقاً لحركات الفيلم إضافة إلى التقنيات الحديثة التي تضمن لك تجربة مملوءة بالمغامرة والمتعة. وريل سينما الواقعة في دبي مول حيث يوجد أول نظام عرض لشاشة بزاوية 270 درجة تتيح رؤية مختلفة من جميع الاتجاهات فتعمل الشاشة على توسيع صورة الأفلام إلى ثلاثة من جدران السينما لتجعل من أفلام الحركة والإثارة أمراً مثيراً بالفعل ومحركاً لكل الحواس في تجربة فريدة من نوعها.

تجربة مثيرة يحظى بها الجمهور أيضاً في روكسي سينما في دبي هيلز مول والتي تضم أكبر شاشة سينما في الشرق الأوسط إذ يبلغ ارتفاعها 28 متراً وعرضها 15.1 متراً أي بحجم ملعب تنس، وتتوافر فيها مقصورات خاصة تسع 12 شخصاً يمكن الحصول فيه على الطعام من نادل شخصي.

وفوكس سينما في مول الإمارات والتي تضم 14 شاشة، وتوفر كراسي مريحة ووسائد حريرية تجعلك في قمة الراحة والمتعة.

وسينما عقيل في السركال أفنيو والتي تعد من السينمات المستقلة وتضم 133 مقعداً مريحاً يختلف كل منها عن الآخر مع وسائد كأنها مقاعد في إحدى صالات البيوت، وتقدم العديد من الأفلام الفريدة والمستقلة كل أسبوع.

ولتجربة فريدة أخرى مع الشعور بالبرد بين الثلج الأبيض، يمكن تجربة سينما «سكاي دبي» في مول الإمارات والتي تقع على منحدر تزلج وتوفر لمحبيها الملابس الدافئة والقفازات والجوارب الخاصة والأحذية المبطنة مع مأكولات ساخنة تجعل تجربة مشاهدة الفيلم متعة لا تشبهها أي تجربة أخرى. ومن الصالات المغلقة إلى تلك المفتوحة تحت السماء الصافية ومنها فوكس سينما في غاليريا مول بشارع الوصل، وهي مجهزة بأفضل التقنيات المرئية والصوتية، وتقع على سطح المول.

ويمكن لعشاق السينما من الأصدقاء أو العائلة أن يجتمعوا في صالة لهم وحدهم، يتم حجزها بالكامل لهم وهي تسع 46 مقعداً، وتوجد في ريل سينما روف دوان تاون، ومثلها أيضاً السينما الخاصة بفندق كمبنسكي مول الإمارات والتي تسع عدداً أقل من الكراسي، 15 مقعداً، لتجربة مماثلة.

منصة السيارات

ولا يخفى على أحد ما فرضته جائحة كورونا على عشاق السينما من البقاء في سياراتهم، وهي في كل الأحوال تجربة فريدة لعشاق السينما يمكنهم مشاهدة أفلامهم المفضلة من دون مغادرة سياراتهم، في مكانين بدبي، الأول ريل سينما على سطح زعبيل مول، والتي توفر إطلالة لا مثيل لها وتقف فيها السيارات تراتبياً بناء على حجمها ليتمكن الجميع من المشاهدة بشكل واضح، والثانية فوكس سينما الواقعة في الطابق الأخير من مواقف سيارات مول الإمارات والتي تستخدم نظاماً صوتياً متميزاً بموجات الراديو ليتمكن الزوار من الاستماع لصوت الفيلم عبر سماعات السيارة.