عرض كوميدي في ضيافة دبي أوبرا الاثنين

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي أوبرا ،بودكاست «بارنتينغ هيل» الشهير عالمياً، في عرضه الحصري في الشرق الأوسط، الاثنين المقبل.

ويقوم البودكاست، الذي لا يزال مستمراً منذ أبريل 2020، حول الصديقين الكوميديين والمؤلفين الأكثر مبيعاً ضمن لائحة صنداي تايمز، جوش ويديكومب وروب بيكيت، واللذين يجتمعان مرتين في الأسبوع مع زملائهم من الآباء، لمشاركة قصص النجاح والفشل في تربية الأبناء في عصرنا الحالي، من منطلق تجاربهم الخاصة، في قالب كوميدي مضحك.

كما يقام العمل الموسيقي «ماتيلدا» من «فرقة شكسبير الملكية»، بعد النجاحات التي حقّقها خلال جولاته التي أبهرت الجمهور من مختلف الأعمار في جميع أنحاء العالم، في «دبي أوبرا» من 3 إلى 12 أكتوبر. ليتابع الجمهور التفاصيل غير العادية التي تعيشها الفتاة الصغيرة «ماتيلدا»، والمستوحاة من قصة الكاتب الرائع «رولد دال»، خلال هذا العرض المسرحي الموسيقيّ المناسب لجميع الأعمار.

وحصد هذا العرض الفريد من نوعه، أكثر من 99 جائزة عالمية خلال السنوات الماضية، من بينها 24 جائزة لأفضل موسيقى، بفضل الأداء الرائع للفريق الشهير عالمياً، الذي يضمّ مصمّم الديكور والأزياء «روب هاول»، ومصمّم الرقصات «بيتر دارلينغ»، وغيرهما من الفنانين المبدعين. عيشوا مع أفراد العائلة أجمل الأوقات برفقة «ماتيلدا»، التي تطلق العنان لخيالها النابض بالحياة، وأفكارها غير المعهودة، لتغيير مصيرها في مواجهة «الآنسة ترانتشبول».