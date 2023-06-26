هولندا تغيّر اسم متحف تنديداً بسياسة روسيا

المصدر: أ ب

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عمدت هولندا لتغيير اسم أحد المتاحف تنديداً بالسياسة التي تنتهجها روسيا، وذلك بعد قطع العلاقات بين الدولتين.

وأعلنت هولندا أنه تم تعديل اسم متحف «أمستردام هيرميتاج»، لتمتد القطيعة المعلنة وتنال من الروابط الثقافية، وذلك في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وكشف المتحف، اليوم، عن إبرام شراكات مع صالات عرض شهيرة في لندن وباريس وواشنطن العاصمة، موضحاً أنه اعتباراً من سبتمبر المقبل سيحمل اسم «متحف هارت».

وأبرم المتحف شراكات مع المتحف البريطاني ومركز بومبيدو في باريس (المركز الوطني للفنون والثقافات جورج بومبيدو) ومتحف سميثسونيان الأمريكي للفنون، لإضفاء صبغة فنية على المبنى التاريخي المطل على ضفاف نهر أمستل بالعاصمة الهولندية.

ووصفت مديرة المتحف، أنابيل بيرني، في بيان، الخطوة الجديدة بأنها «مثيرة بالنسبة إلينا، ونموذج معاصر ومستقبلي».

وأضافت أن برنامج المتحف سيكون «متعدد الأصوات، يعكس الأوقات التي نعيش فيها»، وسوف يحتضن المعارض الفنية الكبرى وحتى العروض التقديمية الأصغر.

يُذكر أن متحف «هيرميتاج أمستردام» افتُتح بالأساس عام 2009، وكان يعتمد بشكل كبير على المجموعة الفنية الضخمة من متحف هيرميتاج في سانت بطرسبرغ لإقامة المعارض.